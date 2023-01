Beurshuls ESG Core Investment ziet geen overnamekansen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het lukt de lege beurshuls ESG Core Investment waarschijnlijk niet om op tijd een bedrijf over te nemen, waardoor het genoodzaakt is beleggers hun inleg terug te geven. Dit maakte ESG woensdagochtend bekend. ESG Core Investments heeft tot op heden geen bedrijf kunnen vinden waarmee het denkt een succesvolle combinatie tot stand te brengen. De lege beurshuls kondigde woensdag aan dat het "zeer onwaarschijnlijk" is dat het in de komende periode alsnog tot een deal komt. De deadline staat op 16 februari 2023. Mocht het inderdaad niet lukken om voor die datum tot een deal te komen, dan krijgen de investeerders naar verwachting hun gehele inleg terug, ofwel 10 euro per aandeel. De laatste handelsdag van het aandeel zal dan op 19 april zijn. Er werden sinds de beursgang van ESG bijna een jaar geleden "honderden" bedrijven beoordeeld, maar verregaande gesprekken met diverse ondernemingen leidden niet tot een deal. Bron: ABM Financial News

