Vlakke opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 0,3 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter 0,9 procent hoger op 707,63 punten, waarmee er nu twee winstdagen op rij zijn genoteerd in het nieuwe beursjaar.

De Europese beurzen lijken voor te sorteren op een hogere opening, ondanks dat de Amerikaanse aandelenmarkten op dinsdag lager sloten, nadat de winsten van eerder op de dag werden ingeleverd. Beleggers zijn vooral in afwachting van de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die vanavond worden gepubliceerd.

Volgens CEO Scott Sheridan van broker Tastyworks is er optimisme over een nieuw jaar met nieuwe kansen, maar de onderliggende structurele problemen zoals de hoge inflatie en de oorlog in Oekraine zijn niet verdwenen.

Sheridan rekent op een voortzetting van de beweging van de markt van eind vorig jaar en dat is een wisselvallige beweging. "De markt is misschien niet klaar voor de zelfverzekerde stap waar mensen op hopen."

Consolidatie in de markt is volgens hem een "gezonde reactie" in aanloop naar het moment dat de beurzen weer overtuigend omhoog gaan. De volatiliteit op korte termijn kan volgens Sheridan goede kansen bieden, maar hij waarschuwt beleggers dat het een hobbelige rit wordt.

Het Internationaal Monetair Fonds waarschuwde al dat een derde van de mondiale economie in een recessie terecht zal komen dit jaar, wat vermoedelijk ook de bedrijfswinsten onder druk zet.

"We zijn erg terughoudend en verwachten dat beleggers het nieuwe jaar met weinig optimisme beginnen", aldus strateeg Marko Papic van Clocktower. "Een recessie moet nog worden ingeprijsd in de cyclische sectoren en meer neerwaartse druk licht op de loer in aanloop naar de volgende beleidsvergadering van de Fed aan het einde van de maand." Toch acht de strateeg de kans klein dat er daadwerkelijk een recessie komt.

Strateeg Julian Emanuel van Evercore stelt dat zorgen over een recessie niet per definitie hoeven te betekenen dat aandelen de weg omhoog niet alsnog kunnen vinden. Volgens hem lijkt het onmogelijk om een koersdoel voor de S&P 500 van 4.150 punten aan te houden en tegelijk een winstrecessie en economische recessie te voorspellen. "Maar er is een lange geschiedenis waarin de winsten onder druk stonden, terwijl de beurzen omhoog gingen", aldus Emanuel, wijzend op onder meer de jaren 1970, 1982 en 1985.

De olieprijs is dinsdag gedaald naar het laagste niveau in twee weken, op toenemende vrees voor een grote recessie. De februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 4,2 procent lager op 76,93 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange.

In de Aziatische handel vanochtend, daalden de olieprijzen verder met circa een half procent tot 76,59 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0568. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0551 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0534 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Vopak is een joint venture gestart met LOHC Technologies op het vlak van waterstoflogistiek. In de joint venture hebben de twee partners een gelijk belang. Financiële details werden niet gedeeld.

Handelaar Bert van der Pol van Today’s Group wijst nog op een koopaanbeveling van Exane BNP voor ABN AMRO. Het aandeel KBC werd juist op de verkooplijst geplaatst door Exane.



Sligro Food Group heeft de omzet in 2022 met 30,8 procent zien stijgen en zit daarmee weer boven het niveau van voor de coronacrisis. De jaaromzet kwam uit op 2,48 miljard euro, nipt meer dan de 2,44 miljard euro die analisten hadden verwacht.

Eurocommercial Properties heeft besloten om een interim dividend uit te keren van 0,60 euro per aandeel in contanten.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index sloot dinsdag 0,4 procent lager op 3.824,14 punten en de Nasdaq verloor 0,8 procent tot 10.386,98 punten. De Dow Jones-index sloot vrijwel vlak op 33.136,37 punten.