Omzet Sligro in 2022 met 31% gestegen

Beeld: Sligro

(ABM FN-Dow Jones) Sligro Food Group heeft de omzet in 2022 met 30,8 procent zien stijgen en zit daarmee weer boven het niveau van voor de coronacrisis. Dit maakte Sligro woensdag voorbeurs bekend. Daarmee kwam de jaaromzet uit op 2,48 miljard euro, nipt meer dan de 2,44 miljard euro die analisten hadden verwacht. In het vierde kwartaal steeg de omzet met 26,8 procent. In het afgelopen jaar was Nederland goed voor een omzet van 2,24 miljard euro en België voor 245 miljoen euro. Dat was in 2021 respectievelijk 1,73 miljard en 168 miljoen euro. "De inflatie was in 2022 fors. Daar waar mogelijk compenseren wij dat en geven het overige deel door in de prijs. Dat prijseffect ligt cumulatief rond de 9,7 procent", zei Sligro in een toelichting. Indien de omzet wordt vergeleken met de omzet voor Covid, dan lag de jaaromzet in 2022 1 procent hoger, en 7 procent hoger in het vierde kwartaal. Op 2 februari komt Sligro met de rest van de cijfers. Op basis van een omzet van 2,44 miljard euro rekenen analisten op een nettowinst van 49 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

