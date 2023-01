Vopak start joint venture met LOHC Technologies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Hydrogenious LOHC Technologies

(ABM FN-Dow Jones) Vopak is een joint venture gestart met LOHC Technologies op het vlak van waterstoflogistiek. Dit maakte Vopak woensdagochtend bekend. De samenwerking zal zich richten op de opslag, het transport en de aanvoer van waterstof, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de technologie van LOHC. Gezamenlijk zullen Vopak en LOHC faciliteiten bouwen in het Duitse Chempark Dormagen en in de Rotterdamse haven. Tot op heden verkocht LOHC alleen pilotprojecten aan een aantal klanten, maar de nieuw te bouwen faciliteiten zullen voor het eerst gericht zijn op grootschalig industrieel gebruik. In de joint venture hebben de twee partners een gelijk belang. Financiële details werden niet gedeeld. CEO Dirk Richelle van Vopak noemt de investering in de nieuwe joint venture passend in de strategie van Vopak om ook in te zetten op nieuwe energie. Bron: ABM Financial News

