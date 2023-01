Wall Street sluit lager

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag lager gesloten op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar, na het zwakste jaar voor de aandelenmarkten sinds 2008.

De S&P 500 index sloot 0,4 procent lager op 3.824,14 punten en de Nasdaq verloor 0,8 procent tot 10.386,98 punten. De Dow Jones-index sloot vrijwel vlak op 33.136,37 punten.

Beleggers leken vast van plan om het jaar op een positieve noot te beginnen, maar na de hogere start zakten de grote indexen in het rood. Ook de olieprijs zakte hard, op toenemende recessievrees.

Volgens Scott Sheridan is er optimisme over een nieuw jaar met nieuwe kansen maar de onderliggende structurele problemen zoals hoge inflatie en de oorlog in Oekraine zijn niet verdwenen.

Sheridan rekent op een voortzetting van de beweging van de markt van eind vorig jaar en dat is een wisselvallige beweging. "De markt is misschien niet klaar voor de zelfverzekerde stap waar mensen op hopen."



Beleggers letten deze week op de inkoopmanagersindexen, de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve en het banenrapport op vrijdag. In november bleek de arbeidsmarkt in de VS nog verrassend goed stand te houden, ondanks onder meer de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten ondermijnd.

De euro/dollar daalde naar 1,0551 en de Amerikaans tienjaarsrente stond ook onder druk op 3,760 procent.

De olieprijs daalde sterk. Een vat ruwe WTI-olie werd 4 procent goedkoper op 76,93 dollar.

Bedrijfsnieuws

Tesla zette de koersdalingen van 2022 voort, met een koersverlies van 12 procent op dinsdag, nadat de fabrikant van elektrische auto's minder voertuigen dan verwacht afleverde in het afgelopen kwartaal, ondanks dat er flinke kortingen werden gegeven in de grote markten. Het was de derde misser op rij voor Tesla en analisten verlaagden hun koersdoelen nadat de doelstelling voor 2022 niet werd gehaald.

Tesla zei dat het vorig jaar ongeveer 1,31 miljoen voertuigen heeft afgeleverd, een stijging van circa 40 procent ten opzichte van 2021. De doelstelling was echter een toename van 50 procent of meer tot minstens 1,4 miljoen auto's. "Er zijn overduidelijk scheuren te zien in de vraag bij Tesla en de cijfers over het vierde kwartaal zijn niet positief", reageerden analisten van Wedbush.

Energie-aandelen waren grote verliezers. De sector verloor 3,6 procent, door de dalende prijzen van aardgas en olie.

Communicatie-aandelen delen het juist beter. Meta Platforms sloot 3,7 procent hoger. Het moederbedrijf van Facebook was samen met Alphabet, het moederbedrijf van Google, goed voor 48 procent van de inkomsten uit online-reclame in 2022. Sinds 2014 hadden de twee reuzen een gezamenlijk marktaandeel van meer dan 50 procent, maar de opkomst van TikTok en videostreamers zoals Netflix vermindert die dominantie.

Apple verloor 4 procent. Het bedrijf heeft verschillende toeleveranciers gevraagd om in het eerste kwartaal minder onderdelen te maken voor zijn AirPods, Apple Watch en MacBook. "Apple heeft ons erop geattendeerd dat er minder bestellingen komen voor vrijwel alle productlijnen vanaf december, deels omdat de vraag niet zo sterk is", zei een toeleverancier tegen een Japanse krant.

Ook het aandeel Univar stond onder druk. Brenntag liet weten niet langer de Amerikaanse concurrent te willen kopen. Univar zei in een reactie nu met andere partijen verder te zullen praten. Het aandeel herstelde echter en sloot slechts 1 procent lager.