Olieprijs daalt sterk

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag gedaald naar het laagste niveau in twee weken, op toenemende vrees voor een grote recessie. De februari-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 4,2 procent lager op 76,93 dollar per vat op de New York Mercantile Exchange. Het Internationaal Monetair Fonds verwacht dat een derde van de wereldeconomie in recessie gaat, en ook de voorzitter van de Federal Reserve Bank of New York William Dudley noemt een recessie waarschijnlijk voor de Amerikaanse economie. Dat geeft olioebeleggers allemaal geen goed gevoel, volgens Phil Flynn van The Prices Futures Group. De olieprijs duikelt omlaag omdat de afkeer van risico de dollar laat stijgen. Dat dempt de verwahtingen dat de vraag naar olie snel zal verbeteren", zei Edward Moya van Oanda. Een sterkere dollar kan een blijvertje zijn, omdat beleggers het rendement op vastrentende leningen in dollars niet kunnen laten liggen op dit niveau. De industriele activiteit lijkt grotendeels vast te zitten in krimpterrein", aldus Moya. De wekelijkse Amerikaanse olievoorraadcijfers komen een dag later vanwege de jaarwisseling. De EIA-cijfers komen dus op donderdag. Bron: ABM Financial News

