Europese beurzen sluiten wederom hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn dinsdag opnieuw hoger gesloten.

De brede STOXX Europe 600 index steeg 1,2 procent tot 434,18 punten, de Duitse DAX won 0,8 procent op 14.182 punten en voor de Franse CAC 40 was er een plus van 0,4 procent op 6.624 punten. De Britse FTSE 100 sloot 1,4 procent hoger op 7.554 punten. Londen was maandag dicht en had dus nog een inhaalslag te maken.



Investment manager Simon Wiersma van ING verklaarde de forse koerswinsten aan het begin van het nieuwe jaar door de dalende rente.

Fondsbeheerder John Linehan van T. Rowe Price verwacht dat de interesse in waardeaandelen aanhoudt. Hij ziet vooral kansen in aandelen van financials, die profiteren van de hogere rentes.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Britse industrie in december verder is gekrompen, net als die in China. Ook in de VS wees de inkoopmanagersindex op meer krimp in de industrie.

Econoom Chris Williamson van S&P Global zei dat de vooruitzichten voor Europa verbeteren, geholpen door een herstel van de aanvoerketens en een teruglopende inflatie. Ook zijn er minder zorgen over de energiecrisis in de eurozone, mede dankzij de genomen maatregelen door overheden.

De Duitse inflatie daalde in december voor de tweede maand op rij. De inflatie daalde van 10,0 in november naar 8,6 procent in december. Economen hadden voor de laatste maand van 2022 gerekend op een inflatie van 8,8 procent.



Woensdag verschijnen er Amerikaanse banencijfers en de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. Op vrijdag volgt het officiële banenrapport in de VS.

De euro/dollar daalde stevig en noteerde op 1,0534. "Zoals verwacht doen handelaren een stapje terug na een sterke decembermaand voor de Europese munt", aldus analist Jordan Rochester van Nomura. De euro daalt in januari gemiddeld 1,3 procent, merkte hij op, en dit lijkt een seizoensgebonden effect.



De olieprijzen daalden stevig, tot onder de 83 dollar voor een vat Brent.

Bedrijfsnieuws

Brenntag sloot 4,8 procent hoger. Het bedrijf besloot de overnamegesprekken met het Amerikaanse Univar Solutions te staken. Sectorgenoten IMCD en Azelis wonnen 1,0 en 2,0 procent.

Banken werden meer waard. KBC, ING, BNP Paribas sloten 2 tot 3 procent hoger.

Grondstoffen waren minder geliefd. Totalenergies verloor 1,7 procent, Repsol 2,2 procent en Umicore 2,6 procent. Defensiefabrikant Thales leverde 3,3 procent in.

JPMorgan Research verhoogde het koersdoel voor Argenx van 480 naar 500 euro met een ongewijzigd Overwogen advies. Voor Galapagos en UCB bleef het advies neutraal. Argenx steeg in Brussel 2,2 procent, terwijl UCB en Galapagos 0,9 en 2,6 procent wonnen.

In Amsterdam voerden techaandelen de stijgers aan, met Prosus dat 4,1 procent steeg en Besi dat 2,4 procent won.

Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse beurzen daalden. De S&P 500 index noteerde bijna een procent lager op 3.803 punten.