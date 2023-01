AEX sluit weer hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag opnieuw hoger gesloten, nadat op maandag de aandelenmarkten al donkergroen kleurden.

De AEX sloot 0,9 procent hoger op 707,63 punten onder aanvoering van de techaandelen.

De sterke winsten van de ochtendhandel liepen in de loop van de middag wel wat terug, nadat Wall Street in het rood schoot. Apple en Tesla kregen beide een flinke tik, waarbij het verlies van Tesla zelfs tot boven de 13 procent opliep.

Fondsbeheerder John Linehan van T. Rowe Price verwacht dat de interesse in waardeaandelen aanhoudt. Hij ziet vooral kansen in aandelen van financials, die profiteren van de hogere rentes.

De impact van de renteverhogingen van de Fed lijkt langzaam in de markt merkbaar worden. "We leven in een wereld waarin de rentes weer een grotere rol spelen", aldus analist Ben Inker van GMO.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Britse industrie in december verder is gekrompen, net als die in China. Ook in de VS wees de inkoopmanagersindex op meer krimp in de industrie.

Op maandag bleek juist dat de Europese industrie minder sterk kromp in de afgelopen maand.

Econoom Chris Williamson van S&P Global zei dat de vooruitzichten voor Europa verbeteren, geholpen door een herstel van de aanvoerketens en een teruglopende inflatie. Ook zijn er minder zorgen over de energiecrisis in de eurozone, mede dankzij de genomen maatregelen door overheden.De Duitse inflatie daalde in december alvast tot 8,6 procent, tegen 10,0 procent in november, bleek dinsdag.

Woensdag verschijnen er Amerikaanse banencijfers en notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve, die volgens analist Naeem Aslam van Avatrade de toon kunnen zetten voor de rest van de week. Vrijdag staat het officiële banenrapport op de agenda.

Het muntpaar euro/dollar daalde stevig, tot 1,0546 en de Amerikaanse tienjaarsrente liep terug tot 3,787 procent.



De olieprijzen daalden bijna 2 procent tot 78,92 dollar voor een vat WTI-olie in februari.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen voerden de techaandelen de lijst aan. Prosus won 4,1 procent, Besi 2,4 procent en Philips 1,9 procent. En in de AMX steeg Just Eat Takeaway 5,5 procent.

Grondstoffen waren uit de gratie. Shell was de enige daler, maar met een bescheiden verlies van 0,7 procent, en ArcelorMittal eindigde vlak. In de Midkap was kunstmestfabrikant OCI de gebeten hond en verloor 3,9 procent. Ook metaalspecialist AMG leverde in.



Heineken won 1,5 procent. Bank of America noemt de bierbrouwer als één van de beste ideeën voor dit jaar. Het koopadvies blijft van kracht en het koersdoel ging van 100,00 naar 113,00 euro. Volgens de analisten is Heineken een defensief aandeel dat ook kansen biedt als de markt naar groei-aandelen roteert, omdat het op middellange termijn een sterke winstgroei van 9 procent kan verwachten.

Ahold Delhaize sloot 1,2 procent hoger. Jumbo Supermarkten meldde een omzet van meer dan 10 miljard euro en een stabiel marktaandeel in 2022. Sectorgenoot Sligro won 5,1 procent bij de Smallcaps. Morgen komt Sligro met omzetcijfers.

Banken waren ook in trek. ING won 2,4 procent en in de AMX sloot ABN AMRO 5,4 procent hoger.

Tie Kinetix meldde een ruime verdubbeling van de orderinstroom in het afgelopen kwartaal en sloot 4,2 hoger

Tussenstanden Wall Street

Wall Street zakte in de rode cijfers. De S&P500 noteerde 0,9 procent lager op 3.804 punten.