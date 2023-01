'Apple vraagt leveranciers om minder onderdelen' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft verschillende toeleveranciers gevraagd om in het eerste kwartaal minder onderdelen te maken voor zijn AirPods, Apple Watch en MacBook. Dit meldde de Japanse zakenkrant Nikkei. Reden is een zwakkere vraag, aldus de krant. "Apple heeft onder erop geattendeerd dat er minder bestellingen komen voor vrijwel alle productlijnen vanaf december, deels omdat de vraag niet zo sterk is", zei een toeleverancier tegen de krant. Bron: ABM Financial News

