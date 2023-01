Bank of America verhoogt koersdoel Heineken Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft dinsdag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 100,00 naar 113,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Ook werd het aandeel van de Amsterdamse brouwer op de lijst met beste ideeën van Bank of America geplaatst. Volgens de analisten van de Amerikaanse bank biedt Heineken namelijk "het beste van twee werelden". Onder de huidige omstandigheden heeft het defensieve Heineken volgens de bank voldoende mogelijkheden om kosten te besparen en is er zicht op mooie winsten in 2023. Maar het aandeel is ook aantrekkelijk als er een marktrotatie plaatsvindt naar groei-aandelen. Heineken is "het beste jongetje van de klas", met op middellange termijn een verwachte samengestelde jaarlijkse stijging van het EBIT-resultaat met 9 procent. En Heineken zou volgens Bank of America op dit vlak ook nog wel eens positief kunnen verrassen. Bron: ABM Financial News

