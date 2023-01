Wall Street start in het groen

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt 2023 met winst te gaan beginnen.

Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 index 0,4 procent hoger en die voor de Nasdaq 0,5 procent. Eerder op de dag noteerden de futures nog hoger.

Na een lang weekend is dit de eerste handelsdag in 2023 voor de Amerikanen. Vrijdag, op de laatste handelsdag van 2022, leed Wall Street nog verlies.

De S&P 500 index daalde toen 0,3 procent tot 3.839,50 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.147,25 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 10.466,48 punten.

"Er is geen twijfel over mogelijk dat 2022 officieel het slechtste jaar voor de Amerikaanse beurs is sinds 2008, maar dit betekent ook dat er een grote kans is dat koopjesjagers dit jaar hun slag gaan slaan", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Er zijn wat aantrekkelijke namen met redelijke waarderingen, die op aandacht van beleggers kunnen rekenen."

Beleggers letten deze week op de inkoopmanagersindexen, de notulen van de Amerikaanse Federal Reserve en het banenrapport op vrijdag. In november bleek de arbeidsmarkt in de VS nog verrassend goed stand te houden, ondanks onder meer de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten ondermijnd.

De euro/dollar daalt dinsdag naar 1,0527 en de Amerikaans tienjaarsrente staat ook onder druk en handelt op 3,763 procent. Die dalende rente pakt goed uit voor de aandelenmarkten, merkte investment manager Simon Wiersma van ING op.

Olie wordt 1,5 procent goedkoper.

Verder krijgen beleggers de kans te reageren op de productiecijfers van Tesla.

Vanwege een afgenomen vraag en productieverstoringen als gevolg van het coronavirus leverde de fabrikant van elektrische auto's in 2022 minder voertuigen af dan aanvankelijk de bedoeling was. Daar had Tesla overigens ook al voor gewaarschuwd.

Tesla zei dat het vorig jaar ongeveer 1,31 miljoen voertuigen heeft afgeleverd, een stijging van circa 40 procent ten opzichte van 2021. Het bedrijf had evenwel meer dan 1,4 miljoen voertuigen moeten afleveren om zijn oorspronkelijke doelstelling te realiseren om de productie in 2022 met 50 procent of meer te verhogen.

Vooraf door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op ongeveer 1,34 miljoen afgeleverde exemplaren. In het afgelopen kwartaal leverde Tesla 405.278 auto's af.

"Er zijn overduidelijk scheuren te zien in de vraag bij Tesla en de cijfers over het vierde kwartaal zijn niet positief", reageerden analisten van Wedbush.

Het aandeel Tesla lijkt bijna 5 procent lager van start te gaan.