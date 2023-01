Europese beurzen overtuigend hoger

(ABM FN) De Europese beurzen noteren dinsdag rond het middaguur beduidend hoger

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,6 procent tot 435,74 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,3 procent op 14.245 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,1 procent op 6.667 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 2,1 procent hoger op 7.609 punten.

"Er is geen twijfel over mogelijk dat 2022 officieel het slechtste jaar voor de Amerikaanse beurs is sinds 2008, maar dit betekent ook dat er een grote kans is dat koopjesjagers dit jaar hun slag gaan slaan", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Investment manager Simon Wiersma van ING verklaart de forse koerswinsten op dinsdag, maar ook op maandag, door de dalende rente. En daarbij zijn veel handelaren nog met vakantie. "Dat kan leiden tot forse koersuitslagen", aldus Wiersma.

Beleggers moeten het vandaag stellen zonder al te veel nieuws. Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Britse industrie in december verder is gekrompen, net als die in China. Op maandag bleek juist dat de Europese industrie minder sterk kromp in de afgelopen maand.

De euro/dollar koerste op 1,0534. Analisten van Nomura wezen op de sterke daling van de euro vanochtend. "Zoals verwacht doen handelaren een stapje terug na een sterke decembermaand voor de Europese munt", aldus analist Jordan Rochester. Volgens de analist lijkt de scherpe daling van de munt vanochtend op een seizoensgebonden effect. De analist merkte op dat de euro sinds 1980 gemiddeld met 1,3 procent daalt in januari. De kans op zo'n daling schat hij in op 64 procent.

Rochester denkt niet dat de forse daling van de euro heeft te maken met de inflatiecijfers uit Noordrijn-Westfalen. "Maar het cijfer geeft vaak wel een goed beeld van de inflatie in heel Duitsland en het lijkt dat een inflatiepiek in zicht is."

Vanmiddag volgt het inflatiecijfer uit heel Duitsland.

De olieprijzen daalden tot 85 dollar voor een vat Brent.

Bedrijfsnieuws

JPMorgan Research heeft dinsdag het koersdoel voor Argenx verhoogd van 480 naar 500 euro met een ongewijzigd Overwogen advies. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank, waarin ook UCB en Galapagos werden genoemd. JPMorgan handhaafde het Neutrale advies voor zowel Galapagos als UCB met onveranderde koersdoelen van respectievelijk 50,00 en 105,00 euro. Argenx steeg in Brussel met 2,8 procent, terwijl UCB en Galapagos 1,4 en 2,5 procent wonnen.

Unibail-Rodamco-Westfield heeft de verkoop van de winkelcentra Westfield Trumbull en South Shore voor 196 miljoen dollar afgerond. In Amsterdam won Unibail 0,9.

Brenntag heeft de overnamegesprekken met Univar Solutions gestaakt. Sinds november was de Duitse grootmacht in gesprek met de kleinere Amerikaanse concurrent over een overname. In reactie liet Univar weten dat het nu verder zal praten met andere partijen die interesse toonden. Brenntag schoot in Frankfurt 6,1 procent omhoog. Sectorgenoten IMCD en Azelis wonnen 1,5 en 2,5 procent.

In Parijs trokken Teleperformance en STMicroelectronics de aandacht met koerswinsten van circa 2,5 procent.

In Amsterdam voerden techaandelen de lijst aan, met Prosus dat 4,2 procent steeg en ASMI dat 3,7 procent won.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag, na een lang weekend, een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren een procent in het groen.

De S&P 500 index daalde vrijdag nog 0,3 procent tot 3.839,50 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.147,25 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 10.466,48 punten. Op maandag hield Wall Street de deuren gesloten.