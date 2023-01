AEX weer overtuigend hoger, Prosus en chippers aan kop

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdag opnieuw overtuigend hoger, nadat op maandag de aandelenmarkten al donkergroen kleurden. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,9 procent op 714,43 punten.

"Er is geen twijfel over mogelijk dat 2022 officieel het slechtste jaar voor de Amerikaanse beurs is sinds 2008, maar dit betekent ook dat er een grote kans is dat koopjesjagers dit jaar hun slag gaan slaan", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Er zijn wat aantrekkelijke namen met redelijke waarderingen, die op aandacht van beleggers kunnen rekenen."

Aslam kijkt voor deze week vooral uit naar woensdag. Dan verschijnen er Amerikaanse banencijfers en de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve. "De notulen zullen nauwlettend in de gaten worden gehouden en kunnen voor de rest van de week de toon zetten", zo denkt de analist van AvaTrade. Op vrijdag volgt het officiële banenrapport in de VS.

Wel maken diverse analisten zich zorgen over de gevolgen van de afgelopen renteverhogingen van de Fed, die nu langzaam in de markt merkbaar worden. "We leven in een wereld waarin de rentes weer een grotere rol spelen", aldus analist Ben Inker van GMO.

Fondsbeheerder John Linehan van T. Rowe Price verwacht dat de interesse in waardeaandelen aanhoudt. Hij ziet vooral kansen in aandelen van financials, die profiteren van de hogere rentes.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Britse industrie in december verder is gekrompen, net als die in China. Op maandag bleek juist dat de Europese industrie minder sterk kromp in de afgelopen maand.

Econoom Chris Williamson van S&P Global zei dat de vooruitzichten voor Europa verbeteren, geholpen door een herstel van de aanvoerketens en een teruglopende inflatie. Ook zijn er minder zorgen over de energiecrisis in de eurozone, mede dankzij de genomen maatregelen door overheden.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0553. De olieprijzen stegen licht tot 80,40 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen voerden de techaandelen de lijst aan. Prosus, Besi, ASMI en ASML wonnen 3,2 tot 4,0 procent. Randstad en KPN hielden de winsten beperkt met een plus van 0,4 procent.



In de AMX won ABN AMRO 5,1 procent en Just Eat Takeaway steeg zelfs met 6,9 procent. OCI verloor daarentegen 1,0 procent.

In de AScX klommen Pharming en Fastned 3 tot 4 procent. Azerion verloor 4,6 procent.

Het lokaal genoteerde Tie Kinetix won 1,2 procent na de bekendmaking van een ruimschootse verdubbeling van de orderinstroom in het afgelopen kwartaal.