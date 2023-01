'Flink meer omzet bij Sligro verwacht' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sligro

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft in 2022 een omzet van 2,46 miljard euro geboekt. Dit verwachten analisten van ING. Daarmee zou de omzet krap 30 procent hoger uitvallen dan in 2021, toen de omzet 1,90 miljard euro bedroeg. Op deze omzet zou Sligro volgens ING een nettowinst hebben behaald van 48 miljoen euro, een plus van 142 procent op jaarbasis. De taxaties van ING zijn daarmee min of meer gelijk aan de analitstenconsensus. Die rekent op een omzet van 2,44 miljard euro met een nettowinst van 49 miljoen euro. In 2021 werd er net voor de feestdagen in december nog een nieuwe lockdown ingevoerd, merkte ING op. "En ditmaal kampte de sector met de negatieve effecten van een aanstaande recessie, wat vermoedelijk een negatieve impact had op het buiten de deur eten", merkt analist Hans D'Haese op. De analist denkt echter dat de markt vooral zal letten op de aanstaande overname van de Belgische activiteiten van Metro. Daarmee wordt Sligro marktleider in België, voegde hij toe. Voor meer details moeten beleggers vermoedelijk gevuld hebben tot volgende maand. Sligro opent woensdag voorbeurs de boeken over de omzet. Op 2 februari volgen de volledige cijfers. ING heeft een Houden advies op Sligro met een koersdoel van 24,00 euro. Bron: ABM Financial News

