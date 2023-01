Beursblik: Basic-Fit haalt doelstelling ledenaantal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft afgelopen week een positieve update gegeven, waarin de fitnessketen liet weten dat de doelstellingen voor het ledenaantal zijn gehaald. Dit stelde analist Marc Zwartsenburg van ING dinsdag. Daarnaast kwam de keten ook met een update over de Franse energiekosten en een nieuwe abonnement voor de Franse markt. Maar vooral positief was volgens Zwartsenburg dat Basic-Fit aan het einde van het jaar 2022 zijn doelstelling voor het aantal leden heeft behaald, wat impliceert dat de gebruikelijke seizoensgebonden trends zich hebben doorgezet. "Er zijn geen tekenen van verzwakking op dit vlak", concludeerde de analist. De prijsverhoging voor nieuwe leden in Frankrijk compenseert volgens de analist voor mogelijk de helft van de prijsstijging voor energie in het land. "We vinden het positief dat de energieprijzen in Frankrijk voor 2023 vaststaan." De energierekening is volgens ING conform verwachting ongeveer drie keer zo hoog als de oude rekening en dus niet de gevreesde vier keer. ING is van mening dat de prijsverhoging in Frankrijk en mogelijk de prijsverhogingen in andere regio's vanaf het tweede kwartaal, in combinatie met de vraag naar premiumdiensten, een significant deel of zelfs de complete impact van de hoge inflatie kunnen wegnemen. "Dit biedt wat geruststelling", aldus ING. Wel noemde Zwartsenburg de aanwas van nieuwe leden in januari en februari dit jaar een onzeker punt, ook in het licht van de prijsverhoging in Frankrijk. "Maar Basic-Fit blijft de goedkoopste optie in Frankrijk." ING heeft een koopadvies op Basic-Fit met een koersdoel van 44,50 euro. Het aandeel steeg dinsdagochtend met 1,0 procent tot 25,56 euro. Bron: ABM Financial News

