KPN versterkt positie in zorgsector met overname Itzos

Beeld: KPN

(ABM FN-Dow Jones) KPN Health, de zorgtak van het telecombedrijf, heeft integratiespecialist Itzos overgenomen. Dit maakte KPN dinsdagochtend bekend. Met deze acquisitie zet KPN naar eigen zeggen de volgende stap in het verder ontsluiten en verbinden van data uit zorginformatiesystemen voor zorginstellingen. Door datadelen mogelijk te maken, wordt samenwerken tussen zorginstellingen volgens KPN eenvoudiger en wordt zorginformatie digitaal beschikbaar en bruikbaar. "De overname past in de ambitie van KPN Health om iedereen op een veilige manier te verbinden met zorg", aldus het bedrijf. Er werden geen financiële details bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

