Tie Kinetix ziet orderinstroom verdubbelen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: TIE Kinetix

(ABM FN-Dow Jones) Tie Kinetix heeft het afgelopen kwartaal het aantal orders op jaarbasis ruimschoots zien verdubbelen. Dit maakte het digitaliseringsbedrijf dinsdag voorbeurs bekend. De orders in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar, dat liep van 1 oktober tot en met 31 december, steeg van 2,8 miljoen euro naar 6 miljoen euro, het hoogste niveau ooit, aldus het bedrijf uit Breukelen. In het voorafgaande kwartaal bedroeg de orderinstroom nog 5,4 miljoen euro. Tie Kinetix profiteerde naar eigen zeggen onder meer van de samenwerking met Microsoft partners Avanade en To-increase. Daarnaast werd ook een contract ter waarde van 450.000 euro met Volkswagen Financial Services voor e-invoicing afgesloten. De groeistrategie van TIE Kinetix vereiste volgens de onderneming onder meer investeringen in personeel met als doel de omzetgroei de komende jaren vast te kunnen houden. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.