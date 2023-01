Zorgen over vraag bij Tesla

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in het vierde kwartaal beduidend minder auto's afgeleverd dan verwacht. Dit stellen diverse analisten op basis van cijfers van Tesla die maandagavond werden gepubliceerd.

Tesla verscheepte 405.278 auto's in het vierde kwartaal. Dat is ruim 20.000 auto's minder dan analisten hadden verwacht. Het cijfer ligt wel ruim 31 procent boven dat van een jaar eerder. Er werden 439.701 Tesla’s geproduceerd.

Analisten geraadpleegd door Factset hielden rekening met 427.000 afgeleverde auto's in het vierde kwartaal.

Er zijn in de markt veel zorgen over de vraag naar Tesla-auto's. Vooral over de vraag in China, waar Tesla veel concurrentie heeft, zijn er veel twijfels. De autobouwer heeft de prijzen in het land al fors verlaagd.

"We denken dat veel beleggers de omvang onderschatten van de uitdagingen aan de vraagkant bij Tesla", aldus analisten van Bernstein, die voorzien dat de resultaten in 2023 en 2024 zullen terugvallen. Bernstein vreest dat de hogere rente en lagere consumentenbestedingen niet alleen Tesla zullen treffen, maar de hele markt.

"Er zijn overduidelijk scheuren te zien in de vraag bij Tesla en de cijfers over het vierde kwartaal zijn niet positief", reageerden analisten van Wedbush op de cijfers van Tesla.

In heel 2022 leverde Tesla 1,31 miljoen wagens af, circa 40 procent meer dan in 2021. De fabrikant had meer dan 1,4 miljoen voertuigen moeten afleveren om zijn oorspronkelijke doelstelling te realiseren om de productie in 2022 met 50 procent of meer te verhogen. Tesla gaf in oktober al aan dat het waarschijnlijk deze doelstelling niet zou halen.

Bernstein heeft een Underperform advies op Tesla met een koersdoel van 150,00 dollar. Wedbush heeft juist een Outperformance advies met een koersdoel van 175,00 dollar.

Het aandeel Tesla sloot vrijdag 1,1 procent hoger op 123,18 dollar. Op maandag hield Wall Street de deuren gesloten.