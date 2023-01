Europese beurzen gaan verdeelde opening tegemoet

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een verdeelde opening tegemoet, na een goede start van het nieuwe beursjaar op maandag.

IG voorziet een openingsverlies van 59 punten voor de Duitse DAX, een min van 36 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 16 punten voor de Britse FTSE 100. Londen was maandag nog gesloten.

De Europese beurzen zijn maandag, op de eerste handelsdag van 2023, flink hoger gesloten. Maar de handel was mager, want niet alleen Londen was dicht, maar ook Wall Street vierde nog een dag vakantie.



"Het nieuwe jaar begint met een aanhoudende focus op centrale banken en inflatie, evenals signalen van hoe lang en diep een mogelijke recessie zou kunnen zijn", zei Danske Bak.

SPI Asset Management vindt de publicatie van het Amerikaans banenrapport op vrijdag het belangrijkste cijfer. Maar ook de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve zullen woensdagavond volgens de vermogensbeheerder belangrijk zijn voor de richting van de beurs deze week.

"De economische cijfers van de eurozone hebben tot nu toe redelijk goed standgehouden, en als de Europese Centrale Bank uiteindelijk de rente verhoogt in lijn met de marktverwachtingen, "zal dit waarschijnlijk niet leiden tot een significante verslechtering van de groei", voorziet Pimco. Maar indien de inflatie-ontwikkeling de ECB dwingt om de rente scherper te verhogen, dan zal dit de ruimte om te lenen beknotten, wat volgens Pimco een risico voor de groei is.

De markt kreeg maandag een reeks inkoopmanagersindices te verwerken voor de industrie. De industrie in de eurozone is in december minder sterk gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 47,1 naar 47,8. De separate indices van de EU-lidstaten lieten een vergelijkbaar beeld zien.

Bedrijfsnieuws

Auto-gerelateerde aandelen stegen relatief sterk, net als vastgoed.

Zo wonnen Vonovia en Unibail respectievelijk 4,2 procent 4,3 procent. Mercedes en Renault stegen 3,9 en 6,8 procent.

Financials zijn het nieuwe jaar vooralsnog ook sterk gestart. BNP Paribas en ING behoorden tot de sterkste stijgers. BNP Paribas won 3,2 procent, terwijl ING 2,5 procent won.

In Frankfurt was Zalando met een winst van 5,9 procent de sterkste stijger onder de hoofdaandelen. Continental steeg 5,2 procent, terwijl Sartorius 6,8 procent daalde.

Atos blonk uit met een koerswinst van circa 20,0 procent. Volgens de Franse zakenkrant Les Echos zou Airbus een minderheidsbelang willen nemen in Evidian van Atos.

Michelin steeg in Parijs 3,6 procent. Eurofins Scientific verloor 1,6 procent.

Euro STOXX 50 3.856,09 (+1,7%)

STOXX Europe 600 428,95 (+1,0%)

DAX 14.069,26 (+1,1%)

CAC 40 6.594,57 (+1,9%)

FTSE 100 7.451,74 (-0,8%)

SMI 10.729,40 (-1,2%)

AEX 701,16 (+1,8%)

BEL 20 3.753,22 (+1,4%)

FTSE MIB 24.158,28 (+1,9%)

IBEX 35 8.369,70 (+1,7%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures dinsdag in het groen.

Wall Street hield maandag nog de deuren gesloten, na vrijdag, op de laatste handelsdag van het jaar, lager te zijn gesloten. Zo werd het handelsjaar 2022, het slechtste jaar sinds 2008.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de economische activiteit in de regio Chicago in december opnieuw is gekrompen, maar minder sterk dan in de voorgaande maand. De inkoopmanagersindex steeg van 37,2 naar 44,9.

De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,4 procent hoger op 80,26 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op jaarbasis steeg de olieprijs 6,7 procent.

Bedrijfsnieuws

Apple verloor een kleine 0,3 procent, na donderdag met een winst van 2,8 procent hoger gesloten te zijn, na berichten van The Wall Street Journal dat de productie van de duurdere iPhone Pro-modellen de vraag begint in te halen.

De FDA heeft "ongepast" samen gewerkt met Biogen voordat ze in 2021 Aduhelm, een behandeling tegen Alzheimer, goedkeurde, concludeerde een overheidsrapport. Biogen daalde 0,5 procent.

Coinbase steeg ruim 1,0 procent, na donderdag ook al 6,9 procent te zijn gestegen.

Futu en Up Fintech daalden respectievelijk 31,6 procent en 28,3 procent, nadat een Chinese toezichthouder zei dat het duo grensoverschrijdende handel voor Chinese binnenlandse investeerders had uitgevoerd zonder zijn goedkeuring.

Southwest Airlines steeg 0,7 procent. Het concern zei zijn volledige vluchtschema op vrijdag te hervatten na het annuleren van duizenden vluchten eerder in de week na een winterstorm.

Tesla steeg bijna 1,0 procent, nadat het aandeel eerder op de dag circa 1,7 procent lager noteerde. De producent van elektrische auto's verloot het afgelopen jaar circa 65 procent van zijn waarde.

S&P 500 index 3.839,50 (-0,3% - slot 30/12)

Dow Jones index 33.147,25 (-0,2% - slot 30/12)

Nasdaq Composite 10.466,48 (-0,1% - slot 30/12)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden dinsdag in het groen. Opnieuw wees een inkoopmanagersindex op krimp in de Chinese industrie.

Nikkei 225 26.094,50 (slot 30/12)

Shanghai Composite 3.111,78 (+0,7%)

Hang Seng 20.110,05 (+1,7%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0662. Bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag stond er nog een stand van 1,0659 op de borden.

USD/JPY Yen 129,75

EUR/USD Euro 1,0662

EUR/JPY Yen 138,37

MACRO-AGENDA:

03:45 Inkoopmanagersindex industrie - December (Chi)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (VK)

14:00 Inflatie - December vlpg (Dld)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie S&P - December def. (VS)

16:00 Bouwuitgaven - November (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten