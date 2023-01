Tesla haalt leveringsdoelstelling 2022 niet Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft in 2022 minder voertuigen afgeleverd dan aanvankelijk de bedoeling was, vanwege een afgenomen vraag en productieverstoringen als gevolg van het coronavirus. Dit bleek maandag uit cijfers die de producent van elektrische auto's zelf publiceerde. Tesla zei dat het vorig jaar ongeveer 1,31 miljoen voertuigen heeft afgeleverd, een stijging van circa 40 procent ten opzichte van 2021. Het bedrijf had meer dan 1,4 miljoen voertuigen moeten afleveren om zijn oorspronkelijke doelstelling te realiseren om de productie in 2022 met 50 procent of meer te verhogen, Tesla gaf in oktober al aan dat het waarschijnlijk zijn doelstelling niet zou halen. Vooraf door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op ongeveer 1,34 miljoen afleveringen. In het afgelopen kwartaal leverde Tesla 405.278 auto's af, een plus van 4,0 procent op jaarbasis. Bron: ABM Financial News

