Europese beurzen hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn maandag, op de eerste handelsdag van 2023, flink hoger gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 1,0 procent tot 428,95 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 1,1 procent op 14.069,26 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 1,9 procent op 6.594,57 punten. De Britse beurs hield maandag nog de deuren dicht. De handel was mager, want niet alleen Londen was dicht, maar ook Wall Street viert nog een dag vakantie.



"Het nieuwe jaar begint met een aanhoudende focus op centrale banken en inflatie, evenals signalen van hoe lang en diep een mogelijke recessie zou kunnen zijn", zei Danske Bak. SPI Asset Management vindt de publicatie van het Amerikaans banenrapport op vrijdag het belangrijkste cijfer. Maar ook de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve zullen woensdagavond volgens de vermogensbeheerder belangrijk zijn voor de richting van de beurs deze week. "De economische cijfers van de eurozone hebben tot nu toe redelijk goed standgehouden, en als de Europese Centrale Bank uiteindelijk de rente verhoogt in lijn met de marktverwachtingen, "zal dit waarschijnlijk niet leiden tot een significante verslechtering van de groei", voorziet Pimco. Maar indien de inflatie-ontwikkeling de ECB dwingt om de rente scherper te verhogen, dan zal dit de ruimte om te lenen beknotten, wat volgens Pimco een risico voor de groei is. De markt kreeg maandag een reeks inkoopmanagersindices te verwerken voor de industrie. De industrie in de eurozone is in december minder sterk gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 47,1 naar 47,8. De separate indices van de EU-lidstaten lieten een vergelijkbaar beeld zien. De euro/dollar noteerde op 1,0659. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0700 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0702 op de borden. Bedrijfsnieuws Auto-gerelateerde aandelen stegen relatief sterk, net als vastgoed. Zo wonnen Vonovia en Unibail respectievelijk 4,2 procent 4,3 procent. Mercedes en Renault stegen 3,9 en 6,8 procent. Financials zijn het nieuwe jaar vooralsnog ook sterk gestart. BNP Paribas en ING behoorden tot de sterkste stijgers. BNP Paribas won 3,2 procent, terwijl ING 2,5 procent won. In Frankfurt was Zalando met een winst van 5,9 procent de sterkste stijger onder de hoofdaandelen. Continental steeg 5,2 procent, terwijl Sartorius 6,8 procent daalde. Atos blonk uit met een koerswinst van circa 20,0 procent. Volgens de Franse zakenkrant Les Echos zou Airbus een minderheidsbelang willen nemen in Evidian van Atos. Michelin steeg in Parijs 3,6 procent. Eurofins Scientific verloor 1,6 procent. Wall Street Wall Street was maandag gesloten vanwege een extra lang weekeinde in verband met Oud & Nieuw. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.