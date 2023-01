Explosieve groei bij BYD Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ubitricity

(ABM FN-Dow Jones) BYD heeft het afgelopen jaar de productie én de verkoop aanzienlijk zien stijgen. Dit bleek maandag uit cijfers van de Chinese autofabrikant. BYD zag in december de productie en verkoop van zijn elektrische en hybride auto's ruimschoots verdubbelen. BYD verkocht in december in totaal 235.197 exemplaren, tegen 99.112 stuks in december 2021. De productie liep op van 97.274 tot 235.215 stuks. In heel 2022 verkocht BYD krap 1,9 miljoen exemplaren, 152 procent meer dan in 2021. Bron: ABM Financial News

