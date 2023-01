AEX start 2023 met flinke koerswinst

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag, op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar, met een flinke winst gesloten.

De AEX index steeg 1,8 procent tot 701,16 punten. De Amsterdamse hoofdgraadmeter sloot 2022 nog af met een verlies van bijna 14 procent.

Investment specialist Jack Horvest van Van Lanschot Kempen voorziet de nodige turbulentie op de financiële markten bij aanvang van het nieuwe jaar.

"Maar we ontwaren ook lichtpuntjes. We rekenen op een beperkte economische teruggang, die gaandeweg het jaar weer ten positieve draait. Een (mogelijk) dalende inflatie kan de financiële markten weer rugwind geven. Gezien de geopolitieke onzekerheid is voorzichtigheid troef, maar er is vooralsnog geen reden om al te zwartgallig te zijn", aldus Horvest.

De markt kreeg maandag een reeks inkoopmanagersindices te verwerken. De industrie in de eurozone is in december minder sterk gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 47,1 naar 47,8.

Econoom Chris Williamson van S&P Global meent dat de vooruitzichten verbeteren, geholpen dankzij een herstel van de aanvoerketen en een teruglopende inflatie. Ook zijn er minder zorgen over de energiecrisis in de eurozone, mede dankzij de genomen maatregelen door overheden.

De Chinese economie loopt daarentegen steeds meer averij op, zei Horvest. En dat geldt vooral voor de dienstensector.

"De Chinese economie ondervindt diverse tegenwinden, waaronder de vastgoedcrisis, de inzakkende export en de zwakkere arbeidsmarkt", aldus Horvest. "Om de economie vlot te trekken, zal er meer fiscale en monetaire stimulering komen, als corona onder controle komt. Dat kan een positieve impuls geven, maar zover is het nog niet", merkte de specialist van Van Lanschot op.

De euro/dollar noteerde op 1,0653. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0700 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0702 op de borden.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten alle 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unibail-Rodamco met een winst van 3,8 procent. ArcelorMittal steeg 3,0 procent, terwijl Philips 3,4 procent hoger noteerde. Heineken profiteerde het minst van het positieve sentiment en sloot 0,1 procent hoger.

In de AMX won PostNL 4,4 procent, Vopak steeg 3,4 procent, terwijl Galapagos 0,1 procent daalde. Daarmee was Galapagos de enige stijger van de AMX.

In de AScX dikte Avantium 6,0 procent aan en ForFarmers won 5,3 procent. Pharming steeg 5,8 procent. Kendrion sloot 0,3 procent lager. Azerion was met een verlies van 3,3 procent de enige andere stijger in de AScX.

Het lokaal genoteerde VEON steeg 21,4 procent en Ease2pay won 0,4 procent.

Wall Street

In New York zijn de beurzen vandaag gesloten.