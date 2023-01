Grote Amerikaanse banken rekenen op recessie

(ABM FN-Dow Jones) Grote Amerikaanse banken zien een economische recessie snel naderen voor de Verenigde Staten. Dit blijkt uit een rondgang door The Wall Street Journal.

Van de economen bij 23 grote financiële instellingen die rechtstreeks zaken doen met de Federal Reserve, voorspelt ruim tweederde dat de VS in 2023 in een recessie terechtkomt. Twee economen voorspellen een recessie in 2024.

Barclays, Bank of America, TD Securities en UBS zijn enkele namen van deze groep banken.

Overigens voorspellen de meesten een milde recessie.

De geraadpleegde economen noemen een aantal rode vlaggen: Amerikanen zijn hun spaargeld van de pandemie aan het opsouperen. De huizenmarkt zit in het slop en de banken scherpen hun voorwaarden voor leningen aan.

"We verwachten een daling van de mondiale groei van het bbp in 2023, geleid door recessies in zowel de VS als in de eurozone", schreven economen bij BNP Paribas in hun vooruitblik op 2023.

De voornaamste zondebok is de Federal Reserve, volgens de economen, die de rente vorig jaar in zeven stappen verhoogd heeft van een bandbreedte tussen nul en 0,25 procent naar 4,25 tot 4,50 procent. In december hintte de Fed erop dat de rente dit jaar verder zal stijgen tot een niveau tussen 5,0 en 5,5 procent.

Veel economen voorzien dat de hogere rente de werkloosheid zal opstuwen van de 3,7 procent in november tot meer dan 5 procent. Dit is nog altijd een laag werkloosheidscijfer, historisch gezien, maar betekent wel dat miljoenen Amerikanen de komende tijd zonder werk komen te zitten.

De meeste economen rekenen op een krimpende economie in de VS dit jaar. Ze denken dat de effecten van de hogere rente die de economie afkoelt, duidelijker merkbaar worden dit jaar.

Daarbij moet natuurlijk wel worden opgemerkt dat bijna iedereen op Wall Street het verkeerd zag aan het het begin van 2022: ten eerste de Fed zelf, met de bewering dat de inflatie van tijdelijke aard was, maar ook analisten die weer een jaar van stijgende aandelen en obligatiekoeren voorspelden.

Economen en vermogensbeheerders wijzen nu naar indicatoren die van oudsher recessies voorspellen: krappere leenvoorwaarden bij banken en zwakkere vraag naar leningen die doorgaans past bij een recessie.

De leidende indicatoren van The Conference Board dalen al negen maanden op rij en staan nu op niveaus die in het verleden een recessie inluidden. Ook de indices voor de activiteit in de dienstensector en industrie staan op de laagste niveaus sinds de recessie die werd veroorzaakt door het coronavirus in 2020.

Bovendien zijn de rendementen op Amerikaanse staatsleningen met looptijden van drie maanden tot twee jaar hoger dan die met looptijden over 10, 20 of 30 jaar. Zo'n omgekeerde rentecurve is een waarschuwingssignaal dat vooraf ging aan alle Amerikaanse recessies sinds de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de pandemie hebben Amerikanen 2,3 biljoen dollar opgepot en daarvan is nu nog zo'n 1,2 biljoen dollar over, volgens data van de Fed. Deutsche Bank denkt dat de pot met extra spaargeld leeg is in oktober. De analisten voorzien dat de consument ook nog eens hard op de rem gaat trappen als die merkt dat het extra spaargeld op is. Ook bedrijven zullen minder gaan investeren, voorziet Brett Ryan van Deutsche Bank.

Veel economen denken dat de aandelenmarkten tegen eind 2023 weer opveren, omdat de Fed dan weer de rente zou gaan verlagen.

Dat zou volgens de analisten in 2023 mooie rendementen moeten opleveren op de obligatiemarkten en kleine winsten op de aandelenmarkten.