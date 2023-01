Wall Street houdt deuren gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street houdt maandag de deuren nog gesloten. Aandelen en obligaties stonden het afgelopen jaar stevig onder druk, nadat de Federal Reserve de belangrijkste rente, the Federal Funds rate, veel agressiever verhoogde dan beleggers hadden verwacht, in een poging de hoogste inflatie in vier decennia de kop in te drukken. Ook de onzekere vooruitzichten voor 2023 eisten gedurende de laatste handelsweek van het jaar hun tol, aangezien beleggers zich zorgen maken over de bedrijfswinsten en de economische groei. De drie belangrijkste benchmarks beleefden in 2022 hun slechtste jaar sinds 2008. De Dow daalde op jaarbasis met 8,8 procent, terwijl de S&P 500 met 19,4 procent kelderde en de technologie-zware Nasdaq 33,1 procent verloor. Deze week SPI Asset Management zei dat het belangrijkste cijfer deze week het Amerikaans banenrapport op vrijdag zal zijn. De notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve woensdag zullen volgens de vermogensbeheerder ook belangrijk zijn voor de richting van de beurs deze week. Andere punten van aandacht zijn deze week in de VS de inkoopmanagersindices voor de industrie en de dienstensector, en de wekelijkse steunaanvragen. De euro/dollar noteert maandag op 1,0685.



Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,3 procent lager op 3.839,50 punten. De Dow Jones index eindigde 0,2 procent in het rood op 33.147,25 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,1 procent tot 10.466,48 punten. Bron: ABM Financial News

