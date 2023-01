'Chinese economie loopt steeds meer averij op' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese economie loopt steeds meer averij op, terwijl de Europese economie niet verder lijkt weg te glijden. Dit concludeerde investment specialist Jack Horvest van Van Lanschot Kempen maandag. In China komt de economische groei steeds meer onder druk te staan, aldus de specialist. De inkoopmanagersindex voor de Chinese industrie bleek volgens officiële cijfers te zijn gedaald van 48,0 in november naar 47,0 in december, de laagste stand sinds februari 2020. "De Chinese economie ondervindt diverse tegenwinden, waaronder de vastgoedcrisis, de inzakkende export en de zwakkere arbeidsmarkt", zei Horvest. "Om de economie vlot te trekken, zal er meer fiscale en monetaire stimulering komen, als corona onder controle komt. Dat kan een positieve impuls geven, maar zover is het nog niet", merkte de specialist van Van Lanschot op. Maar meer nog dan de industrie, liep de Chinese dienstensector in december “een forse bloedneus op”, zei Horvest. De inkoopmanagersindex voor de dienstensector kwam in december uit op 41,6. Dat was 46,7 in november. Het onafhankelijke researchbureau Caixin komt later deze week eveneens met inkoopmanagersindices. "Caixin kijkt ook naar kleinere en middelgrote ondernemingen en geeft daarmee een breder beeld van het wel en wee van de Chinese economie. De boodschap zal hetzelfde zijn: een snel aftakelende groei." Uit data van S&P Global bleek maandag dat de industrie in de eurozone in december juist minder sterk is gekrompen. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 47,1 naar 47,8. De separate indices van de EU-lidstaten lieten vergelijkbaar beeld zien. "De economie lijkt niet verder weg te glijden, mede geholpen door de sterke arbeidsmarkt en de overheidssteun voor burgers en bedrijven vanwege de hoge energierekeningen", zei Horvest. Bron: ABM Financial News

