Europese beurzen in het groen

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden maandag rond het middaguur in de plus en lijken de eerste handelsdag van 2023 een mooie winst te zullen opleveren. De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,7 procent tot 427,97 punten, de Duitse DAX won 0,8 procent op 14.039 punten en voor de Franse CAC 40 was er een plus van 1,3 procent op 6.558 punten.



In Londen is de beurs vandaag gesloten. En dat geldt ook voor Wall Street. De handel is daardoor dun, terwijl beleggers voorzichtig blijven vanwege de recessievrees en de hoge inflatie. "Een nieuw jaar start met een aanhoudende focus op centrale banken en de inflatie en signalen hoe lang en diep de recessie wordt die we nu ingaan", zeiden analisten van Danske Bank. In de ochtend bleek dat de industrie van de eurozone in december iets minder sterk kromp dan in november. Ook de inkoopprijzen stegen minder hard, wat goed nieuws is voor de inflatie. De Chinese economie verslechterde juist, met een sterker krimpende industrie en een heel slecht cijfer voor de dienstensector. De euro/dollar noteerde op 1,0680. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0703 op de borden. Bedrijfsnieuws Auto-gerelateerde aandelen stegen relatief sterk, net als vastgoed. Zo wonnen Vonovia en Unibail 3,6 procent 4,0 procent. Mercedes en Renault stegen 3,1 en 4,5 procent. Financials zijn het nieuwe jaar vooralsnog ook sterk gestart. BNP Paribas en ING behoorden tot de sterkste stijgers met winsten van rond de 2,5 procent. Sartorius was één van de zeldzame sterker dalers met een verlies van 5,4 procent in Frankfurt. Atos blonk uit met een koerswinst van meer dan 15 procent. Volgens de Franse zakenkrant Les Echos zou Airbus een minderheidsbelang willen nemen in Evidian van Atos. Futures Wall Street is maandag nog gesloten. Bron: ABM Financial News

