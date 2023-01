Valuta: dollarzwakte blijft dominant thema Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aan het begin van het nieuwe jaar blijft dollarzwakte het dominante onderwerp voor de valutamarkt, omdat beleggers geloven dat de Federal Reserve de renteverhogingen zal vertragen en uiteindelijk de rente weer zal moeten verlagen. Dit stelde valutaspecialist Ulrich Leuchtmann van Commerzbank. "De markt gelooft nog steeds niet de bewering van de Fed dat de centrale bank de rente niet zal verlagen", aldus Leuchtmann. Een relatief milde winter betekent intussen dat aardgastekorten geen zorg meer zijn voor de euro, terwijl de Amerikaanse economie mogelijk zal lijden onder de agressieve Amerikaanse renteverhogingen in de afgelopen maanden, aldus Leuchtmann. ECB-voorzitter Christine Lagarde en andere beleidsmakers bij de ECB hebben erop gehint dat de renteverhogingen in de eurozone nog lang niet voorbij zijn. De euro/dollar noteerde maandag op 1,0681, licht lager dan vrijdagavond. De euro is in het vierde kwartaal met 8,8 procent gestegen tegenover de dollar. Dit was de sterkste stijging in een kwartaal sinds 2010, volgens marktdata van Dow Jones. Desondanks steeg de dollar over het hele jaar met zo'n 8 procent en staat deze nog altijd op historisch hoge niveaus. Op economisch vlak lieten de inkoopmanagersindices voor de eurozone maandag een minder sterke krimp van de industrie zien in december dan in november. Dinsdag volgt een voorlopig inflatiecijfer voor Duitsland over december en woensdag de inkoopmanagersindices voor de Europese en Amerikaanse dienstensector. Ook publiceert de Fed dan zijn notulen. Bron: ABM Financial News

