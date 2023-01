Positieve jaarstart voor AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: iStock

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs trok maandag op de eerste handelsdag van het jaar flink aan. Rond de klok van elf uur won de AEX 1,1 procent op 696,82 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat beleggers blij zijn dat 2022 achter de rug is en dat het nu tijd is om vooruit te kijken. "Naar verwachting wordt 2023 voor beleggers een beter jaar en zijn er lichtpuntjes om naar uit te kijken", aldus Wiersma. De expert van ING merkte bovendien op dat de gasprijs op de laatste dag van het oude jaar nog eens 11 procent omlaag dook, naar het niveau van vlak voor de oorlog in Oekraïne. "Het zal de inflatie in ieder geval gaan drukken, en dat is goed nieuws." Verder begon het nieuwe jaar vanmorgen rustig. Veel beurzen zijn vandaag nog gesloten, waaronder de Britse en Amerikaanse aandelenmarkt, naast veel Aziatische beurzen. Veel handelaren zijn ook nog met vakantie, waardoor de omzetten naar verwachting deze week erg laag zullen zijn. Dat kan volgens ING leiden tot bovengemiddelde koersuitslagen. Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de Europese industrie in december minder sterk kromp dan een maand eerder. De inkoopmanagersindex voor de industrie steeg van 47,1 in november naar 47,8 in december, de hoogste stand in drie maanden. Econoom Chris Williamson van S&P Global zei dat de vooruitzichten verbeteren, geholpen door een herstel van de aanvoerketens en een teruglopende inflatie. Ook zijn er minder zorgen over de energiecrisis in de eurozone, mede dankzij de genomen maatregelen door overheden. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0679. De olieprijzen stegen met krap drie procent tot 80,50 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen bleven echte dalers achterwege. Unibail-Rodamco en Philips gingen aan kop met winsten van circa drie procent. Ook de in de Midkap bleven dalers achterwege. Beleggers hopen op goede voornemens voor het nieuwe jaar en fitnessketen Basic-Fit won 2,5 procent. Just Eat Takeaway schreef 3,2 procent bij. In de AScX steeg B&S Group 3,6 procent en Pharming 4,2 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.