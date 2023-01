Aandeel Atos flink hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Atos noteert maandag 11,4 procent hoger, na geruchten dat Airbus zou overwegen een belang te nemen in de tak cybersecurity van Atos. Volgens de Franse zakenkrant Les Echos zou Airbus een minderheidsbelang willen nemen in Evidian. Hierover zouden inmiddels de eerste, verkennende gesprekken worden gevoerd. De krant deed navraag bij Atos en die bevestigde dat er inderdaad gesprekken worden gevoerd met een potentiële minderheidsaandeelhouder. Maar omdat de gesprekken nog pril zijn, wilde Atos geen verder commentaar geven. Vorig jaar juni werd al bekend dat Atos zich wil opsplitsen in twee bedrijven. Eén bedrijf, dat verder gaat onder de naam Atos en zich richt op de traditionele activiteiten van het bedrijf en één dat zich richt op big data en beveiliging, onder de naam Evidian. Die laatste divisie moet in de tweede helft van 2023 een eigen notering krijgen. Bron: ABM Financial News

