Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een licht hogere opening van het nieuwe beleggingsjaar tegemoet. IG voorziet een openingswinst van 39 punten voor de Duitse DAX en een plus van 4 punten voor de Franse CAC 40. De beurs in Londen blijft vandaag nog gesloten. De Europese beurzen zijn vrijdag, de laatste handelsdag van het jaar, lager gesloten. Zij gingen, in een toch al verlieslatend jaar, nog eens onderuit. Het was geen gemakkelijk jaar voor beleggers, terwijl verdere renteverhogingen, een economische groeivertraging en hoge inflatie op de loer blijven liggen. "De belangrijkste uitkomst van het jaar is: het tijdperk van goedkooop geld is ten einde, en voorgoed", zei Swissquote. "Dit is het begin van een nieuw tijdperk, waarin centrale banken een meer ingetogen rol zullen spelen, met minder liquiditeit beschikbaar om problemen op te lossen - een noodzakelijke stap die misschien te laat kwam en erg pijnlijk bleek", voegde Swissquote toe. "Recessie, inflatie en stagflatie zullen volgend jaar waarschijnlijk de krantenkoppen domineren", denkt de bank. Op macro-economisch vlak stonden vrijdag in Europa geen publicaties geagendeerd. Bedrijfsnieuws In Parijs noteerden alle hoofdfondsen in het rood. Thales wist zijn verlies te beperken tot 0,1 procent. Michelin was met een verlies van 3,0 procent de sterkste daler. Luxemerken LVHM en Hèrmes noteerden tot 2,7 procent lager. In Frankfurt ging Porsche aan kop met een winst van 2,6 procent, terwijl Zalando 2,8 procent daalde. Deutsche Telekom leverde 2,2 procent in en Beiersdorf steeg 0,8 procent. In Amsterdam verloor Prosus 2,5 procent. Euro STOXX 50 3.793,62 (-1,5%)

STOXX Europe 600 424,89 (-1,3%)

DAX 13.923,59 (-1,1%)

CAC 40 6.473,76 (-1,5%)

FTSE 100 7.451,74 (-0,8%)

SMI 10.729,40 (-1,2%)

AEX 689,01 (-1,7%)

BEL 20 3.701,17 (-1,2%)

FTSE MIB 23.706,96 (-1,5%)

IBEX 35 8.229,10 (-1,1%) AMERIKAANSE AANDELEN Wall Street houdt maandag nog de deuren gesloten, na vrijdag, op de laatste handelsdag van het jaar, lager te zijn gesloten. Zo werd het handelsjaar 2022, het slechtste jaar sinds 2008. Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de economische activiteit in de regio Chicago in december opnieuw is gekrompen, maar minder sterk dan in de voorgaande maand. De inkoopmanagersindex steeg van 37,2 naar 44,9. De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,4 procent hoger op 80,26 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op jaarbasis steeg de olieprijs 6,7 procent. Bedrijfsnieuws Apple verloor een kleine 0,3 procent, na donderdag met een winst van 2,8 procent hoger gesloten te zijn, na berichten van The Wall Street Journal dat de productie van de duurdere iPhone Pro-modellen de vraag begint in te halen. De FDA heeft "ongepast" samen gewerkt met Biogen voordat ze in 2021 Aduhelm, een behandeling tegen Alzheimer, goedkeurde, concludeerde een overheidsrapport. Biogen daalde 0,5 procent. Coinbase steeg ruim 1,0 procent, na donderdag ook al 6,9 procent te zijn gestegen. Futu en Up Fintech daalden respectievelijk 31,6 procent en 28,3 procent, nadat een Chinese toezichthouder zei dat het duo grensoverschrijdende handel voor Chinese binnenlandse investeerders had uitgevoerd zonder zijn goedkeuring. Southwest Airlines steeg 0,7 procent. Het concern zei zijn volledige vluchtschema op vrijdag te hervatten na het annuleren van duizenden vluchten eerder in de week na een winterstorm. Tesla steeg bijna 1,0 procent, nadat het aandeel eerder op de dag circa 1,7 procent lager noteerde. De producent van elektrische auto's verloot het afgelopen jaar circa 65 procent van zijn waarde. S&P 500 index 3.839,50 (-0,3%)

Dow Jones index 33.147,25 (-0,2%)

Nasdaq Composite 10.466,48 (-0,1%) AZIE Veel Aziatische beurzen hielden maandag de deuren gesloten. Op vrijdag sloten veel beurzen in het groen. VALUTA De euro/dollar noteerde op 1,0695. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar nog op 1,0703 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0682 op de borden. USD/JPY Yen 130,93

EUR/USD Euro 1,0695

EUR/JPY Yen 140.03 MACRO-AGENDA:

03:45 Inkoopmanagersindex industrie Caixin - December (Chi)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - December (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - December (Spa)

09:30 Inkoopmanagersindex industrie - December (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - December def. (eur) BEDRIJFSNIEUWS:

15:30 Wall Street gesloten Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.