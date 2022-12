Wall Street sluit laatste handelsdag van het jaar lager af

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is vrijdag, de laatste handelsdag van het jaar, lager gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,3 procent tot 3.839,50 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.147,25 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 10.466,48 punten.

Daarmee sluit Wall Street het handelsjaar af als het slechtste jaar sinds 2008.

De Amerikaanse aandelenmarkten daalden vrijdag, wat een passend einde zou zijn van een moeilijk jaar waarin zowel aandelen als obligaties instortten nadat de Federal Reserve de rente verhoogde.

Vooruitlopend op het nieuwe jaar is er volgens marktvolgers niet veel nieuwe informatie voor beleggers om naar te handelen, behalve om even stil te staan bij wat een verschrikkelijk jaar het was voor beleggen, terwijl de Fed de stijgende inflatie probeert in te koppen.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de economische activiteit in de regio Chicago in december opnieuw is gekrompen, maar minder sterk dan in de voorgaande maand. De inkoopmanagersindex steeg van 37,2 naar 44,9.

De euro/dollar noteerde op 1,0703. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0690 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0661 op de borden.

De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,4 procent hoger op 80,26 dollar op de New York Mercantile Exchange. Op jaarbasis steeg de olieprijs 6,7 procent.

Wall Street is 2 januari gesloten. Op macro-economisch vlak staan dinsdag in de VS slechts de bouwuitgaven in november geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Apple verloor een kleine 0,3 procent, na donderdag met een winst van 2,8 procent hoger gesloten te zijn, na berichten van The Wall Street Journal dat de productie van de duurdere iPhone Pro-modellen de vraag begint in te halen.

De FDA heeft "ongepast" samen gewerkt met Biogen voordat ze in 2021 Aduhelm, een behandeling tegen Alzheimer, goedkeurde, concludeerde een overheidsrapport. Biogen daalde 0,5 procent.

Coinbase steeg ruim 1,0 procent, na donderdag ook al 6,9 procent te zijn gestegen.

Futu en Up Fintech daalden respectievelijk 31,6 procent en 28,3 procent, nadat een Chinese toezichthouder zei dat het duo grensoverschrijdende handel voor Chinese binnenlandse investeerders had uitgevoerd zonder zijn goedkeuring.

Southwest Airlines steeg 0,7 procent. Het concern zei zijn volledige vluchtschema op vrijdag te hervatten na het annuleren van duizenden vluchten eerder in de week na een winterstorm.

Tesla steeg bijna 1,0 procent, nadat het aandeel eerder op de dag circa 1,7 procent lager noteerde. De producent van elektrische auto's verloot het afgelopen jaar circa 65 procent van zijn waarde.