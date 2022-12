Olieprijs hoger gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, na de dag lager gestart te zijn.



Hoewel de olieprijs op jaarbasis 6,7 procent steeg, is dit ver onder de piek van eerder dit jaar na de Russische invasie van Oekraïne. De olieprijs is sindsdien teruggezakt, nadat deze steeg tot meer dan 120 dollar per vat, vanwege de zorgen dat de Russische aanvoer zou worden afgesneden vanwege de oorlog. Westerse landen zworen geen Russische olie en gas meer af te nemen en stelden een prijsplafond in voor de Russische export, maar olie en gas blijft het land uitstromen richting Azië. De spanning op de wereldmarkt schommelt nu tussen zorgen dat de verzwakkende economische groei de vraag naar ruwe olie zal temperen en zorgen over een mogelijke vermindering van het aanbod. De Opec heeft zijn productiequota al verlaagd om de prijzen te ondersteunen, wat suggereert dat het oliekartel dit misschien opnieuw moet doen om te voorkomen dat de prijs te laag wordt. De februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot vrijdag 2,4 procent hoger op 80,26 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

