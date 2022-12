AEX sluit rood beursjaar ook op laatste dag met verlies af

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag, de laatste handelsdag van 2022, met verlies gesloten.



De AEX sloot het jaar af op 689,01 punten, een dagverlies van 1,7 procent en 13,7 procent lager dan de 797,93 punten eind 2021.

Vooruitblikkend op het nieuwe jaar, verwacht investment manager Simon Wiersma van ING dat centrale banken de stemming in 2023 zullen blijven bepalen. Hoewel beleggers moed putten uit de vertraging van de Amerikaanse inflatie en het einde van de serie renteverhogingen een stapje dichterbij is, is het beeld in Europa anders, zei hij.

"Hier is de inflatie hoger opgelopen dan in de VS, voornamelijk door de hoge energieprijzen", aldus Wiersma, eraan toevoegend dat ECB-voorzitter Christine Lagarde waarschuwde dat beleggers niet moeten denken dat het einde van de renteverhogingen al nabij is.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bleek vrijdag dat de Nederlandse detailhandel in november op jaarbasis 5,5 procent meer heeft omgezet, terwijl de verkoopvolumes met 4,0 procent afnamen.

Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers in de industrie is in december verbeterd en de afzetprijzen in de Nederlandse industrie lagen in november op jaarbasis 17,3 procent hoger, tegen een stijging van 20,9 procent in oktober.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de economische activiteit in de regio Chicago in december opnieuw is gekrompen, maar minder sterk dan in de voorgaande maand. De inkoopmanagersindex steeg van 37,2 naar 44,9.

De euro/dollar noteerde op 1,0682. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0662 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0661 op de borden.



De Amerikaanse tienjaarsrente steeg naar 3,884 procent.

Olie werd vrijdag 0,3 procent goedkoper.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten alle 25 aandelen vrijdag in het rood, aangevoerd door NN Group met een verlies van 2,7 procent. Prosus daalde 2,5 procent en ASML noteerde eveneens 2,5 procent lager. Besi wist zijn verlies te beperken tot 0,8 procent.

In de AMX was Basic-Fit de enige stijger met een winst van 0,8 procent, ASR beperkte het verlies tot 0,1 procent en AMG verloor 2,2 procent.

Bij de smallcaps steeg Majorel 2,5 procent, terwijl CM.com 3,7 procent daalde. Azerion was met een winst van 0,4 procent de enige andere stijger.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,9 procent lager op 3.812,20 punten. De Dow Jones index daalde 0,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,1 procent in het rood.