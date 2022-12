B&S benoemt Tjeenk Willink als commissaris Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) B&S heeft Engelbert Tjeenk Willink als onafhankelijk commissaris benoemd. Dit meldde B&S vrijdagmiddag. Hij is ook benoemd tot voorzitter van het selectiecomité. De termijn van Tjeenk Willink loopt tot in 2025. Eerder deze maand werd Derk Doijer al benoemd als onafhankelijk commissaris en voorzitter van de RvC. Doijer is de vervanger van Jan Arie van Barneveld, die het veld moest ruimen na een aanvaring met grootaandeelhouder Willem Blijdorp, toen hij het overnamebod van laatstgenoemde afwees. Blijdorp eiste daarop het vertrek van de voorzitter. Commissaris Kitty Koelemeijer besloot na het vertrek van Van Barneveld om ook op te stappen. Begin september stapte Rob Cornelisse al op als commissaris, volgens B&S om "persoonlijke redenen". B&S liet weten dat de raad op zoek blijft naar een vijfde, onafhankelijk lid van de RvC. Bron: ABM Financial News

