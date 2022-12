Wall Street gaat lager openen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen lijken de laatste handelsdag van 2022 met verlies van start te gaan, na de koerswinsten van donderdag. De future op de S&P500 index levert circa een half uur voor de beursbel 0,7 procent in en die voor de Nasdaq 1,0 procent. Daarmee zijn de verliezen duidelijk groter dan rond lunchtijd. Veel spektakel lijkt vrijdag niet meer te brengen. En de verliezen van dit jaar goedmaken, gaat ook niet lukken. De S&P500 daalt dit jaar circa 20 procent en de Nasdaq levert zelfs 34 procent in. Vanmiddag kort na de start van de handel, komt de Chicago Fed nog met een inkoopmanagersindex. De euro/dollar noteert op 1,0663 procent en de Amerikaanse tienjaarsrente op 3,872 procent. Olie wordt iets goedkoper. Bedrijfsnieuws is er niet. Slotstanden De S&P 500 index steeg donderdag 1,7 procent tot 3.849,28. Technologie-index Nasdaq sloot 2,6 procent hoger op 10.478,09 en de Dow Jones-index dikte 1,0 procent aan tot 33.220,80 punten. Bron: ABM Financial News

