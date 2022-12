Rode gloed op Europese beurzen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) De Europese beurzen lijden op de laatste handelsdag van 2022 verlies. De Stoxx 600 index wordt 0,4 procent goedkoper op 428,74 punten. De Duitse DAX daalt 0,6 procent naar 13.992 punten en de Franse CAC levert 0,6 procent in op 6.535 punten. De Londense beurs daalt 0,3 procent naar 7.492 punten. In Londen mogen de handelaren met lunchtijd de boeken sluiten en al naar huis. En ook maandag 2 januari blijft Londen dicht, net als Wall Street. Beleggers moeten het stellen met een lege agenda vandaag. De volumes zijn dun en beleggers zullen vooral al uitkijken naar 2023, nadat 2022 voor veel beleggers een slecht beursjaar zal zijn geweest. Volgens analist Louis Navellier van Navellier & Associates blijven de grote thema’s van 2022 ook in 2023 een rol spelen, zoals corona in China, de oorlog in Oekraïne, krappe energievoorraden en agressieve centrale banken. De euro/dollar noteert op 1,0675 en de olieprijs maakt een pas op de plaats. Stijgers en dalers In Brussel doen vastgoedaandelen het goed. VGP wint 1,3 procent en Cofinimmo 1,1 procent. In Parijs gaat Publicis aan kop met een stijging van 0,1 procent. Hermès daalt 1,7 procent. Porsche is de hardrijder in Frankfurt met een koerswinst van 2,6 procent. Fresenius wint 1,9 procent. Deutsche Telekom en Vonovia verliezen 1,3 en 1,6 procent. Bron: ABM Financial News

