AEX kleurt rood op laatste beursdag, alleen Besi houdt droge voeten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteerde vrijdag aan het einde van de ochtend in het rood. De AEX daalde 0,8 procent naar 695,68 punten. Veel nieuws is er niet meer op de laatste handelsdag van 2022. De AEX lijkt dit jaar circa 13 procent in te leveren. "Het verschil tussen groeiaandelen en waarde-aandelen was zeer groot in 2022", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. Die eersten daalden met 25 procent, terwijl waarde 0,6 procent steeg. "Tactische assetallocatie en selectie zullen in 2023 een nog grotere rol gaan spelen", verwacht Wiersma. Vanochtend maakte het CBS nog wel een serie cijfers bekend. De Nederlandse detailhandel zette in november meer om, ondanks een aanhoudende volumedaling. Het statistiekbureau meldde verder dat het vertrouwen onder ondernemers is gestegen en de stijging van de afzetprijzen in de industrie opnieuw is afgenomen. De euro/dollar handelde op 1,0663 en olie werd iets goedkoper. Stijgers en dalers In de AEX noteerde alleen Besi in het groen. De Duivense halfgeleiderspecialist won 1,1 procent. De grootste dalers vanochtend waren Adyen en Prosus met 1,5 procent en NN Group met 1,7 procent. In de AMX won WDP 0,7 procent en Inpost 0,9 procent. SBM Offshore en Air France-KLM daalden 1,2 procent en Just Eat Takeaway werd 1,6 procent goedkoper. Bij de smallcaps steeg Sligro 0,6 procent, net als BAM . ForFarmers en CM.com daalden 1,5 en 3,1 procent. Het lokaal genoteerde Marel werd 3,5 procent duurder. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.