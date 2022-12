'Shell koopt belang in oplaadstations BYD uit China' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANPFoto

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft een belang van 80 procent gekocht in de tak van het Chinese BYD dat oplaadstations voor elektrische auto's exploiteert. Dit melden verschillende Chinese media. Shell China wordt daarmee de grootste aandeelhouder van BYD Electrically-Powered Automotive Investment. De resterende 20 procent blijft in handen van BYD. Hoeveel er met de deal is gemoeid, is niet duidelijk. Eerder dit jaar presenteerde Shell al een samenwerking met BYD. Shell kwam overeen om de elektrische auto's van de Chinese fabrikant BYD toegang te bieden tot 275.000 oplaadpunten van het Europese netwerk van Shell. De twee lieten toen ook weten op andere manieren samen te willen werken. Shell reageerde vrijdag nog niet op vragen van ABM Financial News. Bron: ABM Financial News

