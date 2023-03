Update: AFM doet onderzoek naar marktmanipulatie in aandeel Azerion

quote: wolframm schreef op 13 januari 2023 14:00: Als je op zo'n 10% premie per jaar rekent, kom je al uit op Eur. 1,50 per aandeel. Als je op zo'n 10% premie per jaar rekent, kom je al uit op Eur. 1,50 per aandeel.

Ja, als. Het rekenwerk slaat in dit geval nergens op. Voordat je nu wiskundig gaat bewijzen dat 1 + 1 toch echt 2 is, het is de toepassing die niet deugt. Het is niet van toepassing, en is geen enkele gids. Ook niet indicatief. De eindconclusie deugt wel, zonder een heel verhaal over een optie. Er worden heel veel, anders bijna onverkoopbare aandelen langzaam gedumpt, op een wijze die voor de dumper LDA bijna risicoloos is. Zo'n optie is nauwelijks meer dan een middel binnen een constructie, net zoals bepaalde converteerbare obligaties nepleningen zijn. In theorie kun je daarvan ook een calloptiewaarde bij gaan berekenen, maar de uitlener van het geld converteert dan onmiddellijk in heel veel nieuwe aandelen. Zie ook het forum over Franse aandelen, de bovenste inzake een algemene waarschuwing.