Omzet Huawei onveranderd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Huawei heeft in 2022 eenzelfde omzet geboekt als in 2021. Dit meldde CEO Eric Xu in een boodschap aan zijn werknemers. Naar verwachting van de CEO boekte Huawei in 2022 een omzet van 637 miljard yuan, circa 86 miljard euro. Daarmee ligt de omzet op min of meer hetzelfde niveau als in 2021, maar wel nog altijd stevig onder de omzet in 2020. "De Amerikaanse restricties zijn ons nieuwe normaal", aldus de topman. De crisismodus is achter de rug, voegde hij toe. De telecomactiviteiten van Huawei groeiden weer in 2022 en de krimp bij de consumententak is tot staan gebracht, zei Xu. Winstcijfers werden niet gepresenteerd. Bron: ABM Financial News

