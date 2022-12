AEX start laatste handelsdag van het jaar waarschijnlijk in het rood

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,5 procent.

Donderdag koerste de AEX onder aanvoering van de techaandelen nog 0,9 procent hoger op 701,01 punten.

Op Wall Street wisten de hoofdindices donderdagavond overtuigend de weg omhoog te vinden met een winst voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 1,8 procent, terwijl techbeurs Nasdaq zelfs 2,6 procent bij schreef. Op jaarbasis is dit evenwel slechts een schrale troost. De S&P500-index daalde dit jaar tot nu toe 19 procent en de Nasdaq 33 procent.

CEO Adam Sarhan van 50 Park Investments merkte over het handelsverloop van donderdag op dat “er fundamenteel niets is veranderd”, en dat een technisch herstel logisch is na de flinke dalingen eerder deze week en vorige week.

Volgens analist Louis Navellier van Navellier & Associates blijven de grote thema’s van 2022 ook in 2023 een rol spelen, zoals corona in China, de oorlog in Oekraïne, krappe energievoorraden en agressieve centrale banken.

Beleggers likten de afgelopen dagen hun wonden in de slotdagen van een verliesgevend beursjaar. De aandacht was vooral gericht op China. "De manier waarop China zich heeft opengesteld is nogal verrassend. Ik denk dat dat de reden is waarom markten dan weer vooruit en dan weer achteruit gaan", zei marktanalist Altaf Kassam van State Street Global Advisors.

Enerzijds is de hervatting van het reisverkeer naar China een positieve impuls voor de wereldeconomie. Anderzijds kan de groeiende vraag leiden tot hogere prijzen voor energie en grondstoffen, waardoor de centrale banken de rente nog verder moeten verhogen om de inflatie te bestrijden.

"Daarom hebben we deze gemengde marktreactie", zei Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank.

In Azië trekken beleggers zich vanochtend weinig aan van het enthousiasme op Wall Street, en de winsten voor de hoofdindices blijven overwegend beperkt tot enkele tienden van een procent.

Een februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdagavond in New York 0,7 procent lager op op 78,40 dollar per vat. Vanochtend wint de future evenwel weer 0,7 procent.

Bedrijfsnieuws

Er was vanochtend nog geen relevant nieuws over aan het Damrak beursgenoteerde ondernemingen.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg donderdag 1,7 procent tot 3.849,28. Technologie-index Nasdaq sloot 2,6 procent hoger op 10.478,09 en de Dow Jones-index dikte 1,0 procent aan tot 33.220,80 punten.