Stijging afzetprijzen Nederlandse industrie weer kleiner Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De afzetprijzen in de Nederlandse industrie lagen in november flink hoger dan in dezelfde periode vorig jaar, maar de stijging is opnieuw minder groot dan in de maand ervoor. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De afzetprijzen stegen in november met 17,3 procent op jaarbasis. In oktober was dit nog 20,9 procent. In juli piekte de prijsstijging op 30,5 procent en sindsdien neemt de stijging elke maand verder af. De grote prijsstijgingen zijn vooral te wijten aan toegenomen kosten voor energie, grondstoffen en transport, aldus het CBS. "De oorlog in Oekraïne zorgt voor extra druk op de prijzen, bovenop de prijsstijgingen die ontstonden door het snelle herstel van de economie na de coronacrisis." Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.