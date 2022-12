Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, op de laatste handelsdag van dit jaar.

IG voorziet een openingsverlies van 44 punten voor de Duitse DAX, een min van 25 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 12 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten donderdag hoger, na optimisme op Wall Street. Daar stegen de koersen nadat wekelijkse cijfers over de werkloosheidsuitkeringen wezen op een afkoelende Amerikaanse arbeidsmarkt. Dit steunt de hoop dat de Federal Reserve de rente minder agressief hoeft te verhogen.

Beleggers likten de afgelopen dagen hun wonden in de slotdagen van een verliesgevend beursjaar. De aandacht was vooral gericht op China. "De manier waarop China zich heeft opengesteld is nogal verrassend. Ik denk dat dat de reden is waarom markten dan weer vooruit en dan weer achteruit gaan", zei marktanalist Altaf Kassam van State Street Global Advisors.

Enerzijds is de hervatting van het reisverkeer naar China een positieve impuls voor de wereldeconomie. Anderzijds kan de groeiende vraag leiden tot hogere prijzen voor energie en grondstoffen, waardoor de centrale banken de rente nog verder moeten verhogen om de inflatie te bestrijden.

"Daarom hebben we deze hete en koude marktreactie", zei Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank.

De geldhoeveelheid in de eurozone is in november op jaarbasis met 4,8 procent gestegen. Daarmee was de groei minder sterk dan in oktober.

Bedrijfsnieuws

Prosus steeg in Amsterdam 2,6 procent. Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, heeft goedkeuring ontvangen van de Chinese toezichthouders voor een aantal nieuwe videogames.

In Parijs won Eurofins Scientific 3,1 procent, STMicroelectronics steeg 2,1 procent, terwijl Totalenergies met een vlak slot het zwakste aandeel in de CAC40 was.

Zalando steeg in Frankfurt 4,1 procent. Beiersdorf verloor 0,7 procent. Porsche was met een verlies van 1,6 procent de sterkste daler.

Euro STOXX 50 3.850,07 (+1,08%)

STOXX Europe 600 430,34 (+0,67%)

DAX 14.071,72 (+1,05%)

CAC 40 6.573,47 (+0,97%)

FTSE 100 7.512,72 (+0,21%)

SMI 10.857,35 (+0,41%)

AEX 701,01 (+0,89%)

BEL 20 3.745,68 (+1,00%)

FTSE MIB 24.056,55 (+1,20%)

IBEX 35 8.318,30 (+0,00%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het rood, na donderdag hoger te zijn gesloten, met winsten voor technologiereuzen zoals Apple, Amazon en Microsoft, terwijl beleggers zich positioneerden voor het nieuwe beursjaar.

Zo kwam er weer wat vrolijkheid aan het einde van het jaar, nadat beleggers in de voorgaande handelsdagen hun wonden likten. De S&P500-index daalde dit jaar tot nu toe 21 procent en de Nasdaq 35 procent.

Intussen bleven beleggers afwegen wat het betekent dat China zijn nul-corona-beleid heeft losgelaten. Enerzijds kan de terugkeer van reizigersverkeer met China de wereldeconomie een broodnodige impuls geven, maar anderzijds kan dit ook weer leiden tot meer inflatie en dus meer gevreesde renteverhogingen.

Er is sprake van een déjà vu gevoel: Nu China de teugels laat vieren vrezen de Amerikanen voor nieuwe varianten van het virus, terwijl dat door de enorme bevolking van het Aziatische land trekt. Daarom moeten reizigers uit China een negatieve coronatest laten zien voordat ze naar de VS mogen reizen.

"We weten niet wat deze nieuwe golf zal brengen", zei Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. "We zien de coronavirus-stress terugkeren aan het einde van het jaar."

Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg afgelopen week met 9.000, tot 225.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 223.000 aanvragen. Dit signaal van een afkoelende arbeidsmarkt zou de druk verminderen op de Federal Reserve om de rente snel verder te verhogen.

Bedrijfsnieuws

Apple, Amazon, Meta en Microsoft verloren allen fors terrein dit jaar een sloten donderdag 2,5 procent hoger.

Tesla steeg zelfs 8 procent. Het aandeel sloot woensdag, na zeven verliesdagen al 3 procent hoger. De afgelopen drie maanden verloor Tesla meer dan de helft van zijn waarde. Topman Elon Musk schreef een email aan zijn personeel, ingezien door Reuters, waarin hij zei dat ze zich niet te veel zorgen moeten maken over "de gekte op de aandelenmarkt". Ook riep hij op nog een paar dagen aan te poten en zoveel mogelijk auto’s af te leveren.

Walt Disney steeg 3,5 procent, nadat het entertainmentconcern bekendmaakte dat 'Avatar: The Way of Water' wereldwijd meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht.

Netflix klom 5 procent na een adviesverhoging door een analist.

Cal-Maine Foods daalde 13 procent, nadat het concern over het afgelopen kwartaal een tegenvallende winst rapporteerde, ondanks een omzetverdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

S&P 500 index 3.849,28 (+1,75)

Dow Jones index 33.220,80 (+1,05%)

Nasdaq Composite 10.478,09 (+2,59%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag verdeeld, maar zonder heel grote uitslagen.

Nikkei 225 26.095,47 (+0,0%)

Shanghai Composite 3.091,72 (+0,6%)

Hang Seng 19.821,25 (+0,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0647. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0667.



USD/JPY Yen 132,59

EUR/USD Euro 1,0647

EUR/JPY Yen 141,18

MACRO-AGENDA:

06:30 Omzet detailhandel - November (NL)

06:30 Producentenprijzen - November (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - December (NL)

15:45 Inkoopmanagersindex Chicago - December (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten