Olieprijs daalt

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gedaald, terwijl handelaren zich positioneerden voor het nieuwe jaar. Een februarifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 0,7 procent lager op op 78,40 dollar op de New York Mercantile Exchange. De prijs voor aardgas in de VS daalde 2,7 procent tot 4,559 dollar. "De zwakte in het energiecomplex vandaag, ondanks een zwakke dollar en sterke aandelen, suggereert een aanzienlijke hoeveelheid eindejaarspositionering, omdat er geen nieuwe headlines waren waar de prijsdaling van vandaag kan worden toegeschreven", aldus Ritterbusch en Associates. De onverwachte stijging van de olievoorraden in de Verenigde Staten afgelopen week droeg wel bij aan de druk op de olieprijs, voegde het bedrijf daar aan toe. Er was gerekend op een daling met 3 miljoen vaten. Optimisten op de oliemarkt juichten aanvankelijk de versoepeling van coronavirusbeperkingen in China toe. Deze beperkingen drukten de vraag naar ruwe olie immers aanzienlijk. Maar een golf nieuwe besmettingen na de versoepeling, en zorgen over reizigers die het virus weer naar het buitenland verspreiden, voedden nieuwe zorgen voor de korte termijn, zeiden analisten. "Het is nogal een verschuiving, van het bestrijden van elk besmettingsgeval naar leven met het virus. Dat creëert enorme onzekerheid voor het begin van het jaar, met sterk oplopende besmettingsaantallen en een zorgsysteem dat overspoeld wordt", zei Craig Erlam van Oanda. Bron: ABM Financial News

