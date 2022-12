Winst op Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stonden donderdag hoger, na een signaal dat de arbeidsmarkt afkoelt, terwijl de sentimenten rond de versoepeling van de coronamaatregelen in China wisselend blijven.



De S&P 500 index steeg 1,8 procent. Technologie-index Nasdaq noteerde 2,6 procent hoger. Beleggers likten hun wonden met nog twee handelsdagen in 2022 te gaan. De S&P500-index daalde dit jaar tot nu toe 21 procent en de Nasdaq 35 procent. Daarnaast bleven beleggers afwegen wat het betekent dat China zijn nul-corona-beleid heeft losgelaten. Enerzijds kan de terugkeer van reizigersverkeer met China de wereldeconomie een broodnodige impuls geven, maar anderzijds kan dit ook weer leiden tot meer inflatie en dus meer gevreesde renteverhogingen. Ook is er een déjà vu gevoel: Nu China de teugels laat vieren vrezen de Amerikanen voor nieuwe varianten van het virus, terwijl dat door de enorme bevolking van het Aziatische land trekt. Daarom moeten reizigers uit China een negatieve coronatest laten zien voordat ze naar de VS mogen reizen. "We weten niet wat deze nieuwe golf zal brengen", zei Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. "We zien de coronavirus-stress terugkeren aan het einde van het jaar." Donderdag bleek dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering afgelopen week met 9.000 steeg, tot 225.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 223.000 aanvragen. De euro/dollar noteerde op 1,0637. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0607 op de borden. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde en olie werd een half procent goedkoper op 78,38 dollar voor een van WTI-olie in februari. Bedrijfsnieuws Tesla steeg 6 procent. Het aandeel sloot woensdag, na zeven verliesdagen al 3 procent hoger. De afgelopen drie maanden verloor Tesla meer dan de helft van zijn waarde. Topman Elon Musk schreef een email aan zijn personeel, ingezien door Reuters, waarin hij zei dat ze zich niet te veel zorgen moeten maken over "de gekte op de aandelenmarkt". Ook riep hij op nog een paar dagen aan te poten en zoveel mogelijk auto’s af te leveren. Apple steeg 3 procent, herstellend van het verlies van woensdag, toen het op het laagste niveau in 18 maanden sloot. De aandelen van de iPhone-maker zijn in december met bijna 15 procent gedaald. Walt Disney steeg 3,5 procent, nadat het entertainmentconcern bekendmaakte dat 'Avatar: The Way of Water' wereldwijd meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht. Cal-Maine Foods daalde 13 procent, nadat het concern over het afgelopen kwartaal een tegenvallende winst rapporteerde, ondanks een omzetverdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Bron: ABM Financial News

