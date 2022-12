Europese beurzen sluiten hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag hoger gesloten, nadat Wall Street winst boekte op optimisme over een afkoelende arbeidsmarkt in de Verenigde Staten.

De brede STOXX Europe 600 index sloot 0,7 procent hoger op 430,44 punten, de Duitse DAX klom 1,1 procent tot 14.071 punten en de Franse CAC 40 eindigde 1,0 procent hoger op 6.573 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,2 procent hoger op 7.512 punten.



Op Wall Street stegen de koersen, nadat wekelijkse cijfers over de werkloosheidsuitkeringen wezen op een afkoelende Amerikaanse arbeidsmarkt. Dit steunt de hoop dat de Federal Reserve de rente minder agressief hoeft te verhogen.

Beleggers likten de afgelopen dagen hun wonden in de slotdagen van een verliesgevend beursjaar. De aandacht was vooral gericht op China.

"De manier waarop China zich heeft opengesteld is nogal verrassend. Ik denk dat dat de reden is waarom markten dan weer vooruit en dan weer achteruit gaan", zei marktanalist Altaf Kassam van State Street Global Advisors.

Enerzijds is de hervatting van het reisverkeer naar China een positieve impuls voor de wereldeconomie. Anderzijds kan de groeiende vraag leiden tot hogere prijzen voor energie en grondstoffen, waardoor de centrale banken de rente nog verder moeten verhogen om de inflatie te bestrijden.

"Daarom hebben we deze hete en koude marktreactie", zei Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank.

In de middaguren bleek dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week met 9.000 is gestegen tot 225.000, wat nog altijd een tamelijk laag niveau is.

De Amerikaanse olievoorraden bleken onverwacht te zijn gestegen, met 0,7 miljoen vaten, wat geen grote beweging is.

De geldhoeveelheid in de eurozone is in november op jaarbasis met 4,8 procent gestegen. Daarmee was de groei minder sterk dan in oktober.

De euro/dollar noteerde op 1,0658. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0607 op de borden.

Olie werd 1,3 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Prosus steeg in Amsterdam 2,6 procent. Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, heeft goedkeuring ontvangen van de Chinese toezichthouders voor een aantal nieuwe videogames.

In Parijs won Eurofins Scientific 3,1 procent, STMicroelectronics steeg 2,1 procent, terwijl Totalenergies met een vlak slot het zwakste aandeel in de CAC40 was.

Zalando steeg in Frankfurt 4,1 procent. Beiersdorf verloor 0,7 procent. Porsche was met een verlies van 1,6 procent de sterkste daler.



Tussenstanden Wall Street

Rond sluitingstijd in Amsterdam stond Wall Street hoger. De S&P500 index steeg 1,9 procent.