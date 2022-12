Techaandelen aanjager in groene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag hoger gesloten, dankzij een opleving van technologie-aandelen die in de voorgaande dagen juist onder druk stonden. De AEX sloot 0,9 procent hoger op 701,01 punten, na de daling op woensdag. De AMX steeg 0,9 procent tot 941,07 punten en de AScX klom 1,4 procent tot 1.196,37 punten. Een lagere olieprijs, een duurdere euro en twee Amerikaanse economische cijfers droegen kennelijk bij aan een positief sentiment. "Zorgen over een grote coronagolf in China bepalen de stemming op de beurzen", zei investment manager Simon Wiersma van ING eerder op de dag nog. Toch vindt Wiersma het positief dat Hongkong zijn coronabeperkingen versoepelt, zodat de economie weer kan opleven. Enerzijds is de hervatting van het reisverkeer naar China een positieve impuls voor de wereldeconomie. Anderzijds kan de groeiende vraag leiden tot hogere prijzen voor energie en grondstoffen, waardoor de centrale banken de rente nog verder moeten verhogen om de inflatie te bestrijden. "Daarom hebben we deze hete en koude marktreactie", zei Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank. In de middaguren bleek dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS afgelopen week met 9.000 is gestegen tot 225.000, wat nog altijd een tamelijk laag niveau is. De Amerikaanse olievoorraden bleken onverwacht te zijn gestegen, met 0,7 miljoen vaten. Toch is dat een relatief kleine beweging. De euro/dollar noteerde op 1,0658. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0607 op de borden. Olie werd 1,3 procent goedkoper. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter eindigden de meeste aandelen in het groen. De winnaars werden aangevoerd door Prosus met een koerswinst van 3,2 procent. Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, kreeg goedkeuring van de Chinese toezichthouders voor een aantal nieuwe videogames. Halfgeleideraandelen herwonnen terrein dat in de voorgaande handelsdag verloren werd. ASML sloot 3,0 procent hoger, Besi 2,4 procent en ASMI 1,9 procent. ArcelorMittal steeg 0,7 procent. De staalreus neemt het Poolse metaalrecyclingsbedrijf Zlomex over. Het is de vierde keer dit jaat dat ArcelorMital een metaalrecyclingsbedrijf overneemt. Serieuze dalers waren er nauwelijks. De sterkste daler was Unilever met een bescheiden verlies van 0,3 procent. In de AMX won Basic-Fit 1,6 procent. Het aantal lidmaatschappen steeg dit jaar met de helft tot 3,35 miljoen, terwijl het aantal clubs werd uitgebreid met 185 stuks tot 1.200, meldde de uitbater van fitnessclubs, die zo de eind oktober verlaagde outlook haalde. Just Eat Takeaway was de sterkste stijger met 3,6 procent en AMG de sterkste daler met een koersverlies van 0,7 procent. In de AScX won Ebusco 2,6 procent en Nedap was de enige daler met 0,9 procent. Lucas Bols neemt per 1 januari 2023 Fluère, een producent van alcoholvrije gedistilleerde dranken, over. Het aandeel sloot 1 procent hoger. Het lokaal genoteerde Alumexx steeg 4 procent. Alumexx verwacht de overnames van Euroscaffold en ASC Group in het voorjaar van 2023 te kunnen afronden. Tussenstanden Wall Street Rond sluitingstijd in Amsterdam stond Wall Street duidelijk in het groen. De S&P500 index steeg 1,7 procent en de Nasdaq zelfs 2,6 procent. Bron: ABM Financial News

