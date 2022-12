Wall Street koerst af op hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een hogere opening.



Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden ruim een half uur voor de openingsbel 0,5 procent in het groen. De Nasdaq lijkt 0,7 procent hoger van start te gaan.

"Met de sombere prestaties van aandelen en obligaties in 2022, die naar verwachting in 2023 zullen doorzetten, in combinatie met aanhoudende inflatiezorgen, onzekerheid over het Fed-beleid en aanhoudende geopolitieke spanningen, zullen beleggers dit jaar geen kerstcadeautjes ontvangen voor hun portefeuilles", zei AXS Investments.

Voorbeurs werd op macro-economisch vlak bekend dat het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de week eindigend op 24 december is gestegen met 9.000 tot 225.000 aanvragen, terwijl de markt rekende op 223.000 aanvragen.

Later op de dag volgen nog de wekelijkse olievoorraden.

De euro/dollar noteert op 1,0655. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0608 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0607 op de borden.

De Amerikaanse tienjaarsrente daalt en olie wordt een procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Tesla steeg voorbeurs 5,2 procent. Het aandeel sloot woensdag, na een verliesreeks van zeven sessie, met een winst van 3,3 procent. Het aandeel is dit jaar met 68 procent gedaald en de afgelopen drie maanden met ongeveer 61 procent. Elon Musk zei in een email aan zijn personeel, ingezien door Reuters, dat ze zich niet te veel zorgen moeten maken over "de gekte op de aandelenmarkt". Ook riep hij hen op nog een paar dagen flink hard te werken en zoveel mogelijk auto’s af te leveren.

Apple noteerde voorbeurs 1,5 procent hoger, nadat het aandeel woensdag 3,1 procent lager sloot, op het laagste niveau in 18 maanden. De aandelen van de iPhone-maker zijn in december met bijna 15 procent gedaald.

Walt Disney steeg voorbeurs 0,9 procent, nadat het entertainmentconcern bekendmaakte dat 'Avatar: The Way of Water' wereldwijd meer dan 1 miljard dollar heeft opgebracht.

Cal-Maine Foods noteerde voorbeurs 4,4 procent lager, nadat het concern over het afgelopen kwartaal een tegenvallende winst rapporteerde, ondanks een omzetverdubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Slotstanden

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 1,2 procent lager op 3.783,29 punten. De Dow Jones index eindigde 1,1 procent in het rood op 32.875,71 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,4 procent tot 10.213,29 punten.