Europese beurzen vlak rond middaguur

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren donderdag rond het middaguur vrijwel onveranderd. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vlak op 427,31 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 0,2 procent op 13.951,40 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 0,1 procent op 6.514,26 punten. De Britse FTSE 100 noteerde 0,3 procent lager op 7.478,72 punten. Net als woensdag lijkt op de één na laatste handelsdag van dit jaar sprake van een rustige handelsdag. De beursagenda is vrijwel leeg, met alleen nog de Amerikaanse steunaanvragen en de olievoorraden op de planning. "De manier waarop China zich heeft opengesteld is nogal verrassend. Ik denk dat dat de reden is waarom markten dan weer vooruit en dan weer achteruit gaan", zei marktanalist Altaf Kassam van State Street Global Advisors. Hij voegde eraan toe dat het verkrappende monetaire beleid van centrale banken wereldwijd het beleggerssentiment blijft drukken. "De effecten beginnen nu voelbaar te worden", zei Kassam. De geldhoeveelheid in de eurozone is in november op jaarbasis met 4,8 procent gestegen, waarbij de kredietverstrekking aan huishoudens met 4,1 procent steeg en aan niet-financiële bedrijven met 8,4 procent. Daarmee was de groei minder sterk dan in oktober. De euro/dollar noteert op 1,0642. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0608 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0607 op de borden. Olie wordt 1,5 procent goedkoper. Bedrijfsnieuws Prosus steeg in Amsterdam 2,6 procent. Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft, heeft goedkeuring ontvangen van de Chinese toezichthouders voor een aantal nieuwe videogames. In Parijs won Eurofins Scientific 1,9 procent, STMicroelectronics steeg 0,7 procent, terwijl Telerperformance 0,9 procent lager noteerde. Danone verloor 0,6 procent. Siemens Energy steeg in Frankfurt 1,1 procent, terwijl Siemens Healthineers 1,0 procent won. Beiersdorf verloor 0,7 procent en Adidas daalde 0,8 procent. Porsche was met een verlies van 1,6 procent de sterkste daler. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteren 0,3 procent in het groen. De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 1,2 procent lager op 3.783,29 punten. De Dow Jones index eindigde 1,1 procent in het rood op 32.875,71 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 1,4 procent tot 10.213,29 punten. Bron: ABM Financial News

